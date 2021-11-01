【騰訊控股】騰訊收購英國遊戲公司 美國調查是否危害國家安全？

騰訊控股 （00700） 早前計劃收購英國遊戲公司Sumo Group，後者表示美國外國投資委員會已介入調查收購計劃。由於Sumo Group在美國等地設有工作室，因此騰訊收購需要獲得美國外國投資委員會批准。騰訊表示將提供有關文件，等待委員會評估交易，防止損害美國國家安全。

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騰訊在今年7月公布增持Sumo Group餘下股權，涉及金額達到12.7億美元，而騰訊及Sumo Group表示希望可以趕及在今年底完成交易。

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