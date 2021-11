【G20】拜登問答環節自爆收指示 「被告知從美聯社開始」

美國總統拜登年事已高,不少美媒質疑其健康狀況,指他問答環節甚至需要出動「貓紙」才能應對提問。拜登日前在二十國集團(G20)峰會後的問答環節再次自爆收到指示,稱獲告知應該從回答美聯社提問開始。有美國媒體報道指,是次並非拜登首次暗示背後有提早擬定媒體名單。

完成G20峰會後,包括美國總統拜登(Joe Biden)在內等G20領袖動身前往英國格拉斯哥,出席第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)。拜登周日(31日)結束演講後,開始回答傳媒採訪時表示「被告知應該從美聯社開始」(I’m told I should start with AP),隨後直接點名美聯社記者米勒(Zeke Miller)提問。

拜登自爆片段

《霍士新聞》(Fox News)報道,是次並非拜登首次「自爆」, 背後或有擬定媒體名單。拜登今年6月和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)在瑞士日內瓦(Geneva)會面期間,曾對在場記者表示,會和過往一樣回答問題,並稱

(they gave me a list of the people I’m going to call on)。

今年8月,喀布爾恐襲事件造成13名美軍犧牲。拜登事後首次回到記者提問時再度暗示,

「他們給了一份名單,我被安排要回答的第1位是來自美國全國廣播公司(NBC)的Kelly O'Donnell」

(The first person I was instructed to call on was Kelly O'Donnell from NBC)。