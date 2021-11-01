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【G20】拜登問答環節自爆收指示 「被告知從美聯社開始」

環球社會熱點 18:24 2021/11/01

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美國總統拜登年事已高，不少美媒質疑其健康狀況，指他問答環節甚至需要出動「貓紙」才能應對提問。拜登日前在二十國集團（G20）峰會後的問答環節再次自爆收到指示，稱獲告知應該從回答美聯社提問開始。有美國媒體報道指，是次並非拜登首次暗示背後有提早擬定媒體名單。

美國白宮發言人確診 上周二曾見拜登 【下一頁】

完成G20峰會後，包括美國總統拜登（Joe Biden）在內等G20領袖動身前往英國格拉斯哥，出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）。拜登周日（31日）結束演講後，開始回答傳媒採訪時表示「被告知應該從美聯社開始」（I’m told I should start with AP），隨後直接點名美聯社記者米勒（Zeke Miller）提問。

拜登自爆片段

《霍士新聞》（Fox News）報道，是次並非拜登首次「自爆」， 背後或有擬定媒體名單。拜登今年6月和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在瑞士日內瓦（Geneva）會面期間，曾對在場記者表示，會和過往一樣回答問題，並稱

「他們給了我一份需要回答的人物名單」

（they gave me a list of the people I’m going to call on）。

拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖 【下一頁】

今年8月，喀布爾恐襲事件造成13名美軍犧牲。拜登事後首次回到記者提問時再度暗示，

「他們給了一份名單，我被安排要回答的第1位是來自美國全國廣播公司（NBC）的Kelly O'Donnell」

（The first person I was instructed to call on was Kelly O'Donnell from NBC）。

報道指，拜登1月擬定回應媒體名單中包括《美聯社》、《NBC》、《路透社》、《華盛頓郵報》以及《彭博社》。《霍士新聞》當月曾就拜登回應問題情況，向白宮發言人普薩基（Jen Psaki） 查詢。普薩基回應指，為確保能輪流回答各媒體提問，拜登當日回答數名通訊社記者、1名紙媒記者和數名網絡媒體記者提問。

有民眾認為，上述事件或證明拜登未能自主選擇媒體回答問題。據悉，拜登經常因無視問題、拒絕回應事態發展而受民主共和兩黨媒體批評，他過去亦曾對提出不利問題的記者發脾氣。

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責任編輯：李俊儀

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