被要求捐2%身家應對飢荒 馬斯克：證明點用我即捐

聯合國世界糧食計劃署（WFP）行政總裁比斯利，早前點名電動車廠Tesla創辦人馬斯克，指馬斯克只要捐出2%身家，就有助解決全球4,200萬人的飢荒危機。馬斯克周日表示，只要WFP能解釋清楚這筆錢如何能解決飢荒，他會立刻出售Tesla股票及捐錢。

世界糧食計劃署點名 馬斯克2%身家夠解決全球飢荒 【下一頁】

比斯利（David Beasley）上月26日接受訪問時，表示億萬富豪需要站起來協助應對飢荒。他點名馬斯克（Elon Musk）及Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos），指他們只要捐出60億美元（約468億港元、相當於馬斯克2%身家），就有助拯救4,200萬受飢荒之苦的人。

馬斯克周日（10月31日）於社交媒體Twitter發文回應：

如果WFP解釋到60億美元點解決到全球飢荒，我依家就會出售Tesla股票然後咁做（捐錢）。 （If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.）

馬斯克又補充指，WFP必須公開會計報告，讓公眾清晰看到WFP如何使用這筆款項。

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而比斯利於Twitter回應馬斯克，稱他可保證WFP有公開透明的會計制度，更承諾馬斯克團隊可以進行審查，以及和WFP合作。

比斯利又稱WFP無講過60億美元足以解決全球飢荒危機，形容這筆款項屬一次性捐款，可救助4,200萬正受飢荒困擾的人。

他早前接受訪問時表示，他並非要求富豪日復一日捐錢。他指出全球最富有的400名富豪。去年淨資產增長近1.8萬億美元（約14萬億港元），而他只要求這些富豪捐出財富增長金額的0.36%。

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責任編輯：鄭錦玲