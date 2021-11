被要求捐2%身家應對飢荒 馬斯克：證明點用我即捐

聯合國世界糧食計劃署(WFP)行政總裁比斯利,早前點名電動車廠Tesla創辦人馬斯克,指馬斯克只要捐出2%身家,就有助解決全球4,200萬人的飢荒危機。馬斯克周日表示,只要WFP能解釋清楚這筆錢如何能解決飢荒,他會立刻出售Tesla股票及捐錢。

比斯利(David Beasley)上月26日接受訪問時,表示億萬富豪需要站起來協助應對飢荒。他點名馬斯克(Elon Musk)及Amazon創辦人貝索斯(Jeff Bezos),指他們只要捐出60億美元(約468億港元、相當於馬斯克2%身家),就有助拯救4,200萬受飢荒之苦的人。

馬斯克周日(10月31日)於社交媒體Twitter發文回應:

如果WFP解釋到60億美元點解決到全球飢荒,我依家就會出售Tesla股票然後咁做(捐錢)。

(If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.)