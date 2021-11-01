【職場熱話】 打工仔照顧父親 要求WFH被拒 批上司不近人情 網民：自己請年假吧

隨著疫情漸趨穩定，有不少公司也要求員工需回公司工作，然而若員工有合理的理由希望能在家工作時，上司又應否批准呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己的同事因擔心父親在打完第二針疫苗後會出現副作用，便向公司提出在家工作的請求，但上司卻拒批，樓主因而認為上司不近人情。

樓主指，他同事的父親年紀經已老邁，那位同事因害怕父親在打針後會出現副作用，而不敢獨留父親在家，因而想向上司申請在家工作一星期，以方便照顧父親，然而其老闆則以不能確保其父親打針後只會在一星期內出現副作用為由而拒絕其要求，並建議那同事買一影像鏡頭去觀察父親的狀況便可以，樓主因而認為其老闆十分苛刻。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「家裏若有事便應該請大假，若每位同事也這樣，公司又該如何運作下去。」，「有事便應請年假，在家工作不是這樣用的。」，「為甚麼現在的人認為甚麼也是理所應當的。」，也有人指，「這些人根本是存心找公司著數的，只要上司不批便說他不對。」，「若批出第一個便有第二個，當然不行。」。

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另有網民指，「 難聽一點說便是明目張膽地向公司申請在家工作，然後辦私人事，但公司卻要繼續如常支薪水給他，上司又有甚麼可能會批？」。

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責任編輯：關海儀