通脹趨勢仍不明朗　投資組合風險管理為要

過去十年間，通脹一向不構成重大的投資風險。然而，當前通脹正在全球各地持续攀升。即使市場對未來10 年的通脹預期保持相對平穩，反映通脹急升料屬暫時性，但若通脹在較長的時間内持續升溫，將對金融市場帶來挑戰。普徠仕多元資產團隊認為，通脹趨勢不明朗之下，投資者應密切關注影響物價水平的重要指標，主動管理投資組合的風險水平。

央行或將採取行動應對通脹持續高企

事實證明，通脹水平較預期更高、持續時間更長，迫使部分央行採取行動。巴西和墨西哥等新興市場央行已在今夏開始加息，以應對物價上升。部分已發展市場央行亦尋求採取類似行動。

英倫銀行釋出將會加息的訊號，因通脹或將接近4%，較其目標水平高出兩倍。雖然聯儲局計劃减少買債規模，但仍維持目前的利率政策，重申通脹攀升屬「暫時性」。歐洲央行亦警告無須對目前通脹水平反應過度，亦維持政策不變。

即使大部分央行認為通脹升溫僅屬暫時性，但若物價在較長時間内保持高企，或將迫使其改變政策及採取行動。

通脹持續對股債投資帶來挑戰

通脹持續上升往往會令利率增加，這會引發債券市場抛售。而歷史數據反映，通脹攀升至6%以上時，美股估值明顯下降。另外，在高通脹持續時間較長的環境下，股債的正相關性將增加，因而削弱多元資產投資組合分散投資的優勢。

值得注意的是，當前較高的通脹主要由個別受疫情重創後重啓的行業所導致，例如二手汽車和旅遊行業。這些業務經歷突然中斷後重啟，帶動其價格升至極端水平，而這些影響很可能是暫時的。我們預期，未來通脹水平將高於過去十年，但不會升至過高水平，以至於演變為市場的主要憂慮。我們將密切留意住屋成本、薪資水平、物流及供應鏈瓶頸問題，以判斷未來通脹趨勢。

積極管理投資組合的通脹風險

鑑於未來通脹趨勢仍不明朗，對通脹保持警惕仍有必要，這意味著投資者應該主動檢視及管理投資組合的通脹風險。合理配置週期性股票、通脹掛鈎債券，以及孳息率較高且存續期較短的債券，或能有助投資者應對通脹持續高企的環境。