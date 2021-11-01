  • 26°C
香港時間 : 20211101日 (一) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通脹趨勢仍不明朗　投資組合風險管理為要

宏觀解讀 09:00 2021/11/01

分享：

過去十年間，通脹一向不構成重大的投資風險。然而，當前通脹正在全球各地持续攀升。即使市場對未來10 年的通脹預期保持相對平穩，反映通脹急升料屬暫時性，但若通脹在較長的時間内持續升溫，將對金融市場帶來挑戰。普徠仕多元資產團隊認為，通脹趨勢不明朗之下，投資者應密切關注影響物價水平的重要指標，主動管理投資組合的風險水平。 

央行或將採取行動應對通脹持續高企

事實證明，通脹水平較預期更高、持續時間更長，迫使部分央行採取行動。巴西和墨西哥等新興市場央行已在今夏開始加息，以應對物價上升。部分已發展市場央行亦尋求採取類似行動。

英倫銀行釋出將會加息的訊號，因通脹或將接近4%，較其目標水平高出兩倍。雖然聯儲局計劃减少買債規模，但仍維持目前的利率政策，重申通脹攀升屬「暫時性」。歐洲央行亦警告無須對目前通脹水平反應過度，亦維持政策不變。

即使大部分央行認為通脹升溫僅屬暫時性，但若物價在較長時間内保持高企，或將迫使其改變政策及採取行動。

通脹持續對股債投資帶來挑戰

通脹持續上升往往會令利率增加，這會引發債券市場抛售。而歷史數據反映，通脹攀升至6%以上時，美股估值明顯下降。另外，在高通脹持續時間較長的環境下，股債的正相關性將增加，因而削弱多元資產投資組合分散投資的優勢。

值得注意的是，當前較高的通脹主要由個別受疫情重創後重啓的行業所導致，例如二手汽車和旅遊行業。這些業務經歷突然中斷後重啟，帶動其價格升至極端水平，而這些影響很可能是暫時的。我們預期，未來通脹水平將高於過去十年，但不會升至過高水平，以至於演變為市場的主要憂慮。我們將密切留意住屋成本、薪資水平、物流及供應鏈瓶頸問題，以判斷未來通脹趨勢。

積極管理投資組合的通脹風險

鑑於未來通脹趨勢仍不明朗，對通脹保持警惕仍有必要，這意味著投資者應該主動檢視及管理投資組合的通脹風險。合理配置週期性股票、通脹掛鈎債券，以及孳息率較高且存續期較短的債券，或能有助投資者應對通脹持續高企的環境。

撰文 : 沈文婷 普徠仕亞太區多元資產解決方案策略師

欄名 : 多元資析

最新專欄文章 更多

多元資析 - 未來五年投資回報料疲弱 調整多元資產配置為要
2021/10/04
未來五年投資回報料疲弱 調整多元資產配置為要
多元資析 - 貨幣政策料將收緊 價值股有望再次造好
2021/09/06
貨幣政策料將收緊 價值股有望再次造好
多元資析 - 明年全球經濟增長或趨緩　股市波動風險料將升溫
2021/08/02
明年全球經濟增長或趨緩　股市波動風險料將升溫
多元資析 - 疫苗推動全球經濟復甦　寬鬆政策效果有待觀望
2021/07/05
疫苗推動全球經濟復甦　寬鬆政策效果有待觀望
多元資析 - 全球復甦下新興市場可望反彈
2021/06/07
全球復甦下新興市場可望反彈
通脹 股票 債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌升逾2倍、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席
【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌升逾2倍、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席
【騰訊700】騰訊邁出元宇宙第一步？　《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相
【騰訊700】騰訊邁出元宇宙第一步？　《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相
【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【港股市況】恒指跌222點　保利協鑫復牌升八成、恒大逆市升近4%（不斷更新）
【港股市況】恒指跌222點　保利協鑫復牌升八成、恒大逆市升近4%（不斷更新）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成
【券商執笠】券商倒閉客戶會否血本無歸？　投資者賠償基金識唔識？
【券商執笠】券商倒閉客戶會否血本無歸？　投資者賠償基金識唔識？