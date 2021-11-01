【移民澳洲】澳元定存息最高11厘　大行息率撼贏中小行

▲ 澳洲明天議息，通脹升溫下，澳央行或提前1年至2023年加息。

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11月首個星期堪稱超級周，因英美澳3大央行輪流議息。打頭陣的澳洲將於明天（11月2日）議息，雖然市場的共識是息率維持0.1厘歷史超低位，但澳央行日前已轉鷹，分析指由澳央行原本堅稱2024年才加息，現改口或提早至2023年加息。

外界緊盯澳洲央行會否把國債孳息率由0.1厘上調目標至0.2厘，為提前加息舖路。即使兩年後才上調政策利率，委實難以滿足靠食息的存戶。幸而港銀早前已搶閘鬥高息，對澳元有需要者不妨先格價，冀滙息賺盡。

比併大小行，早前中銀香港 （02388） 罕有勁加7天澳元定存年息2.2厘，新息率至10厘，但不及滙豐（HSBC）相同短存有11厘年息，而大行的特惠息亦撼贏中小行。

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中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，澳洲通脹雖然升溫，但未超出央行目標，預計澳洲央行官員繼續保持鴿派態度，不會暗示提早加息，而利率調整可能出現在2023年。

問及澳紐加3大商品貨幣中，哪隻貨幣最具值博，卓亮以紐元及加元較看高一線。畢竟新西蘭已經開始展開加息周期，市場更憧憬11月24日紐央行議息後會再加息。同樣，上周加拿大央行已放風於2022年開始加息，反觀澳洲相對滯後，因此紐元與加元的前景較澳元正面。

展望3大商品貨幣的短中長期走向， 花旗料澳元於未來3個月內見0.73，半年至一年為0.71，長線目標可挑戰0.76。至於加元，預期3個月內為1.33 ，未來半年至一年上試1.29 ，長線目標為1.32 。而紐元則預期3個月內為0.69，未來半年至一年為0.66，長線目標在0.65。

人幣定存罕現破頂息【下一頁】

短期操作上，華僑永亨經濟師指，悉尼與墨爾本剛解封，今天（1日）又恢復國際旅遊，俱有利經濟。而上季澳洲CPI升2.1%，達央行2%的目標，刺激3年期國債收益率大幅抽高，市料澳洲即將閂水喉採緊縮政策。未來兩周估計澳元兌美元介乎0.73至0.76，兌港元的支持位為5.7022，阻力位在5.9122。

另方面，全球聚焦本周四（11月4日）聯儲局議息，卓亮預計，聯儲局的貨幣政策會議後，主席鮑威爾將宣布12月開始減少買債。至於何時加息，則取決於減少買債的時間表，相信利率調整在量化寬鬆完成後才有機會出現，較大機會是2022年第4季、或2023年初。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪