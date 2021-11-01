【本周焦點】聯儲局將召開議息會議　預計會宣布「收水」

本周美國的首要焦點是美國聯儲局召開議息會議，市場預計聯儲局會宣布開始「收水」，另外在會議後，美國亦會公布重要的「非農就業數據」。

聯儲局將在香港時間周三（3日）至周四（4日）召開為期兩日的議息會議，外界預期聯儲局將於本周宣布開始縮減買債。早在9月議息會議紀錄就指出，如果經濟數據良好，聯儲局可能很快就會開始啟動逐步縮減買債。紀錄又稱如果在本周作出縮減買債決定，那將會在本月或下月中開始，並會以每月減少購買100億美元美國國債和50億美元按揭抵押證券的速度「收水」，預期明年六月左右結束。至於利率方面，市場預計會在維持0至0.25厘不變。

10月非農就業數據將在周五（5日）公布，市場預計將新增39.5萬人，遠高於前值的19.4萬人，雖然近幾個的就業數據均不及預期，但市場仍對勞動力市場復甦抱有信心。

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責任編輯：黃苑筠