【雙11優惠】雙11在即！AlipayHK首推本土11.11購物節 提供多重優惠獎賞

延續政府消費券的熱潮，AlipayHK表示，其交易筆數及交易金額飆升，對合作商戶生意帶來明顯成效，因此有約40間本地綫上、綫下商戶乘勝追擊，加入AlipayHK 「雙11多重賞」活動，打造屬於港人的11.11購物節，刺激本地零售市道。由即日起至11月11日，每日限量派發港幣11.11元利是及總值超過港幣100萬元的商戶優惠券，更推出港幣1元搶購限量精選產品及多款產品五折禮券。

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是次有超過40間熱門商戶參與「雙11多重賞」活動，當中包括百佳、屈臣氏、日本城、大家樂、友和YOHO、魚尚等。由即日起至11月11日，每日早上11時登陸AlipayHK「雙11多重賞」專區即可搶11.11元利是及當日精選商戶優惠券。即日起至11月8日每日中午12時，有機會於專區以半價搶購30日Viu升級會員服務、Lalamove、戶戶送Deliveroo、foodpanda等電子禮品卡。11月9日至11日更可以1元搶購20元YouTube優惠、10元Google Play禮品卡、20元戶戶送Deliveroo電子禮品卡、foodpanda港幣20元電子禮品卡、7日Viu升級會員服務等。

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支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，AlipayHK旨在為港人提供優質的生活服務，今次為首次推出本地11.11活動，希望為港人打造專屬年度購物節，延續電子消費券熱潮。與此同時，更希望日後藉著該類大型節慶活動，吸引更多本地商戶加入行列，持續為商戶帶來客流，協助本地經濟復甦。

AlipayHK「雙十一多重賞」攻略

11月1日至4日 11月5日至8日 11月9日至11日 早上11時 每日限量搶港幣11.11元利是及當日精選商戶優惠券 中午12時 半價搶iHerb、Google Play、Viu升級會員服務等優惠 半價搶戶戶送Deliveroo、foodpanda、Lalamove電子禮品卡 港幣1元搶購YouTube、Google Play、戶戶送Deliveroo、foodpanda 、Lalamove電子禮券，及7日Viu升級會員服務等

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責任編輯：羅浩濂