【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑

買樓定租樓，是困擾不少香港家庭的核心問題，若未來有移民計劃更要想清想楚。近日有一名港媽在討論區發帖，指計劃5年後跟隨澳洲藉丈夫回澳，煩惱在這段期間內應該買樓或是租樓，想聽聽網民的意見。

據該港媽表示，丈夫是澳洲華裔，育有一個兒子，計劃未來5年留港，第6年兒子升回澳洲讀書，現時手持現金約120萬元，家庭月入大約6萬元。

她衡量租樓與買樓之間的利弊，指「租一個約400至500呎單位，月租大約17K，租5年相等於120萬元支出」，好處是「無其他額外支出、無供樓壓力」，但缺點是「隨時比業主收屋、可能會加租」。

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至於買樓，她計劃「買一個600萬元、約200至300呎的單位，用按揭保險借足9成、供30年，首期60萬加雜費50多萬，相等於120萬元，在離港前賣出物業」，而每月支出大約2萬元供樓加管理費2千元及差餉等。好處是「只要樓價冇跌，不用白白洗咗筆積蓄用來租樓」，缺點則是「居住面積細、每月供樓還貴息、有變負資產風險，及樓價可升可跌」。

此帖惹來不少網民回應，大部份均建議她租樓為上，「唔買就不會輸，留返筆錢移民用吧」、「租Service Apartment住, 有啲一萬蚊有交易」、「五年不要搞了，買賣手續、執下間屋，你帶著一個小朋友要搞瑣碎嘢都幾煩」、「真係只租5年就無謂買喇」

其他網民回應：

如果肯定五年會走梗係租樓，買樓樓價以外還有很多雜費，又要管理費差餉等等，就算樓價橫行都唔慳得幾多，況且樓價未來上升空間不會太大，租樓方便好多

將來樓市升跌無人知，但600萬樓，條件不是很好，將來可能難甩手

如果肯定5年就走，真係租好過買，仲有如果你見勢色不對想提早走咁又點？一買樓綁3年，就算樓價唔跌橫行，買入賣出隨時有折讓，仲要付佣金，真係無謂煩了

月入6萬要供樓仲要洗一筆，仲要5年離場的話，真係唔買好了。月光族好大壓力，到5年後要賣果陣，樓市碰巧落一落又走唔到

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記者：李兆明