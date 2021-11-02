  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房銷售】融信中國上月銷售跌10.5%　一文看清10月銷售數據（不斷更新）

股市 17:26 2021/11/02

分享：

一文看清內房10月銷售數據

多間內房違約影響消費者購房情緒，內房10月銷售數據持續遜色。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房企10月銷售按年跌24%，導致年初至今的增長放緩至10%。富瑞相信，餘下時間的銷售仍會表現疲弱，但同時預期12月會有更多具意義的放寬政策。本網以一文形式，綜合各大內房股10月的銷售數據，以便參考，以下貨幣單位為人民幣。

克而瑞：內地百強房企上月銷售再跌逾3成，看【下一頁】

重溫內房9月銷售數據，看【下一頁】

融信中國 （03301） 10月合約銷售額約為人民幣131.7億元，按年跌10.5%，合約建築面積約為43.6萬平方米，合同銷售均價約每平方米30,182元。首10個月集團累計合約銷售額約為1355.3億元，按年升18.03%，總合約建築面積約為633.9萬平方米，平均合約銷售均價約每平方米21,380元。

景瑞控股 （01862） 10月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約為8.31億元，按年跌74.4%，合同銷售面積約為4.7萬平方米，合同銷售均價約17,535 元平方米。首10個月集團累計合約簽約銷售額（連合營企業及聯營 企業的銷售額）約為251.59億元，按年升33.3%，合同銷售面積約為133萬平方米，合同銷售均價約18,913元平方米。

金地商置 （00535） 10月合約銷售總額約55.57億元，按年跌29.7%，而期內合約銷售總面積約35.1萬平方米，銷售均價為每平方米約15,850元。首10個月累計合約銷售總額約641.86億元，按年升5.8%，而累計銷售總面積約311.31萬平方米。

金輝控股 （09993） 10月合約銷售額約70.2億元，按年跌23%，合約銷售面積約53.4萬平方米，合約平均售價約為每平方米13,100元。首10個月合約銷售 金額約803.7億元，按年增14.3%，累計合約銷售面積約487.6萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,500元。

祥生控股 （02599） 10月合約銷售額約40.8億元，合約建築面積約27.1萬平方米，銷售均價每平方米約15,046元。首10個月合約銷售總額約683.6億元，合約建築面積約為503.8萬平方米，銷售均價每平方米13,570元。

當代置業 （01107） 10月合約銷售額約10.2億元，按年跌79.7%，其中物業合約銷售額約9.8億元，車位合約銷售額約4186萬元，物業合約銷售面積約10萬平方米，銷售均價每平方米約9,790元。首10個月合約銷售額約345.7億元，按年升8.2%，其中物業合約銷售額約340.1億元，車位合約銷售額約5.6億元，物業合約銷售面積約338.1萬平方米，銷售均價每平方米約10,059元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】融創服務溢價91%購第一服務32%股權　第一服務彈逾五成

【內房危機】當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣　中西部地區裁員降薪

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

人民幣 港股 當代置業（01107）

上一篇文章

全球能源市場未來5年波動將擴大

下一篇文章

【iBond回報】金管局：iBond4239第二個付息日為11月16日　息率2厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【煮豆燃豆萁？】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？
【煮豆燃豆萁？】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸11億　買騰訊泡泡瑪特　恒指夜期升11點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸11億　買騰訊泡泡瑪特　恒指夜期升11點（不斷更新）