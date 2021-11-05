【內房銷售】花樣年月銷售跌61.8%　一文看清10月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房10月銷售數據

多間內房違約影響消費者購房情緒，內房10月銷售數據持續遜色。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房企10月銷售按年跌24%，導致年初至今的增長放緩至10%。富瑞相信，餘下時間的銷售仍會表現疲弱，但同時預期12月會有更多具意義的放寬政策。本網以一文形式，綜合各大內房股10月的銷售數據，以便參考，以下貨幣單位為人民幣。

克而瑞：內地百強房企上月銷售再跌逾3成，看【下一頁】

重溫內房9月銷售數據，看【下一頁】

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花樣年 （01777） 10月合約銷售金額約21.1億元，按年跌61.8%，已售建築面積為約16.6萬平方米，平均售價為每平方米約12,681元。首10個月累計合約銷售金額約429.8億元，按年升12.5%，已售建築面積為約276.9萬平方米，平均售價為每平方米約15,520元。

雅居樂 （03383） 10月合約銷售金額約109.6億元，按年跌27%，合約銷售建築面積為86.6萬平方米，平均價為每平方米人民幣 12,651 元。首10個月累計合約銷售金額約1,131.4億元，按年升8%，合約銷售建築面積為754.3萬平方米，平均價為每平方米14,999元。

正榮地產 （06158） 10月合約銷售金額約97.95億元，按年跌28.1%，合約銷售建築面積約為60.4萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,200元。首10個月累計合約銷售金額約1,257.1億元，按年升14.5%，合約銷售建築面積約為759.8萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,500元。

越秀地產 （00123） 10月合約銷售金額約105.3億元，按年跌28%，合同銷售面積約為40.9萬平方米，按年跌20%。首10個月累計合約銷售金額約817.2億元，按年升11%，累計合同銷售面積約301.2萬平方米，按年升3%。

中國金茂 （00817） 10月合約銷售金額約201億元， 按年升8.6%，簽約銷售建築面積約98.1萬平方米。首10個月累計合約銷售金額約1959億元，按年升8.6%，累計簽約銷售建築面積約1093.1萬平方米。

綠城中國 （03900） 10月合約銷售金額約209億元，按年跌25.4%，銷售均價約為每平方米31,767元。首10個月累計合約銷售金額約2,894億 元，按年升48%，合同銷售面積約1,267萬平方米。

旭輝控股 （00884） 10月合約銷售金額約162億元，按年跌19.1%，合同銷售面積約108.5萬平方米，合同銷售均價約每平方米15,500元。首10個月累計銷售金額為2,092.5億元，按年升20%，合同銷售面積約1211.1萬平方米，合同銷售均價約每平方米17,800元。

禹洲集團 （01628） 10月合約銷售金額約96.6億元，按年跌16.2%，銷售面積為46.6萬平方米，平均銷售價格為每平方米20,727元。首10個月累計銷售金額為900.7億元，按年升1.7%，累計銷售面積為 459.1萬平方米，平均銷售價格為每平方米19,621元。

中國海外發展 （00688） 10月合約銷售金額約271.8億元，按年跌6%，已售樓面面積約為126.4萬平方米，按年跌26.1%。首10個月累計合約銷售額3,024.8億元，按年增5.7%，累計已售樓面面積約1523.6萬平方米，按年跌1.2%。

美的置業 （03990） 首10個月累計合約銷售額約1,192.9億元，按年升22.4%，已售建築面積約1,011.5萬平方米。

中國海外宏洋 （00081） 10月合約銷售金額約40.1億元，按年跌49.7%，合約銷售面積 37.4萬平方米，按年跌37.5%。首10個月累計合約銷售額600.4億元，按年升14.2%，合約銷售面積478.3萬平方米，按年升10.5%。

碧桂園 （02007） 10月合約銷售金額約458.3億元，按年跌14.99%，合同銷售建築面積約595萬平方米。

上坤 （06900） 首10個月累計合同銷售金額約225.3億元，合約銷售面積約164.8萬平方米，合約平均銷售價約每平方米13,674元。

陽光100 （02608） 10月合約銷售金額約1.9億元，按年跌88.4%，合同銷售面積約1.98萬平方米。首10個月累計合同銷售額約27.98億元，按年跌61.4%，合同銷售面積約25.8萬平方米。

銀城國際 （01902） 10月合約銷售金額約14.9億元，按年跌31.3%，合約建築面積約為7.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米19,453元。首10個月累計合同銷售金額約228.2億元，按年升60.8%，合約總建築面積約為101.1萬平方米及平均合約售價約每平方米22,580元。

德信中國 （02019） 10月合約銷售金額約51.7億元，按年升58.6%，合約銷售面積約25萬平方米。首10個月實現累計合約銷售金額約622.7億元，按年升31.3%，累計合約銷售面積約294.2萬平方米。

佳兆業 （01638） 10月份總合同銷售金額約81.95億元，按年跌30.5%，合約建築面積約為432,073平方米。首10個月累計合同銷售金額957.4億元，按年升23.2%，總合約建築面積約 558.7萬平方米， 按年升24.1%。

萬科 （02202） 10月份總合同銷售金額約419.5億元，按年跌19.8%，合同銷售面積258.1萬平方米。首10個月累計合同銷售金額5,210.7億元，按年跌4.4%，合同銷售面積3,204.5萬平方米。

大唐集團 （02117） 10月總合約銷售金額約為33億元；銷售面積約為32.4萬平方米；平均銷售價格約為每平方米10,223元。首10個月累計合約銷售金額約403.2億元，累計銷售面積約為393.9萬平方米，平均銷售價格約為每平方米10,237元。

時代中國 （01233） 10月總合約銷售金額為約88.92億元，按年跌19.1%，簽約建築面積約為49.1萬平方米。首10個月總合同銷售金額約758.06億元，按年升7.2%，簽約建築面積約為390.6萬平方米。

新城發展 （01030） 10月總合約銷售金額為約221.02億元，按年跌20.5%，合約銷售面積約248.99萬平方米。首10個月總合同銷售金額約1,929.11億元，按年升1.1%，累計銷售面積約 1,882.99萬平方米。

合生創展 （00754） 10月總合約銷售金額為約61.36億元，按年升76.8%。首10個月總合約銷售金額為約363.36億元，按年升42.6%，其中物業合約銷售約346.04億元，累計物業合約銷售面積為約95.2萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米36,355元，按年升103.5%。

力高集團 （01622） 首10個月實現的合約銷售約 368.14億元，建築面積約420.6萬平方米。

融信中國 （03301） 10月合約銷售額約為131.7億元，按年跌10.5%，合約建築面積約為43.6萬平方米，合同銷售均價約每平方米30,182元。首10個月集團累計合約銷售額約為1355.3億元，按年升18.03%，總合約建築面積約為633.9萬平方米，平均合約銷售均價約每平方米21,380元。

景瑞控股 （01862） 10月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約為8.31億元，按年跌74.4%，合同銷售面積約為4.7萬平方米，合同銷售均價約17,535 元平方米。首10個月集團累計合約簽約銷售額（連合營企業及聯營 企業的銷售額）約為251.59億元，按年升33.3%，合同銷售面積約為133萬平方米，合同銷售均價約18,913元平方米。

金地商置 （00535） 10月合約銷售總額約55.57億元，按年跌29.7%，而期內合約銷售總面積約35.1萬平方米，銷售均價為每平方米約15,850元。首10個月累計合約銷售總額約641.86億元，按年升5.8%，而累計銷售總面積約311.31萬平方米。

金輝控股 （09993） 10月合約銷售額約70.2億元，按年跌23%，合約銷售面積約53.4萬平方米，合約平均售價約為每平方米13,100元。首10個月合約銷售 金額約803.7億元，按年增14.3%，累計合約銷售面積約487.6萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,500元。

祥生控股 （02599） 10月合約銷售額約40.8億元，合約建築面積約27.1萬平方米，銷售均價每平方米約15,046元。首10個月合約銷售總額約683.6億元，合約建築面積約為503.8萬平方米，銷售均價每平方米13,570元。

當代置業 （01107） 10月合約銷售額約10.2億元，按年跌79.7%，其中物業合約銷售額約9.8億元，車位合約銷售額約4186萬元，物業合約銷售面積約10萬平方米，銷售均價每平方米約9,790元。首10個月合約銷售額約345.7億元，按年升8.2%，其中物業合約銷售額約340.1億元，車位合約銷售額約5.6億元，物業合約銷售面積約338.1萬平方米，銷售均價每平方米約10,059元。

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