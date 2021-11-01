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【內房銷售】當代置業上月銷售按年跌80%　一文看清10月銷售數據（不斷更新）

股市 16:55 2021/11/01

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一文看清內房10月銷售數據

多間內房違約影響消費者購房情緒，內房10月銷售數據持續遜色。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房企10月銷售按年跌24%，導致年初至今的增長放緩至10%。富瑞相信，餘下時間的銷售仍會表現疲弱，但同時預期12月會有更多具意義的放寬政策。本網以一文形式，綜合各大內房股10月的銷售數據，以便參考，以下貨幣單位為人民幣。

克而瑞：內地百強房企上月銷售再跌逾3成，看【下一頁】

重溫內房9月銷售數據，看【下一頁】

當代置業 （01107） 10月合約銷售額約10.2億元，按年跌79.7%，其中物業合約銷售額約9.8億元，車位合約銷售額約4186萬元，物業合約銷售面積約10萬平方米，銷售均價每平方米約9,790元。首10個月合約銷售額約345.7億元，按年升8.2%，其中物業合約銷售額約340.1億元，車位合約銷售額約5.6億元，物業合約銷售面積約338.1萬平方米，銷售均價每平方米約10,059元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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【內房危機】當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣　中西部地區裁員降薪

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人民幣 港股 當代置業（01107）

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