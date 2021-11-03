【內房銷售】佳兆業上月銷售跌30.5%　一文看清10月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房10月銷售數據

多間內房違約影響消費者購房情緒，內房10月銷售數據持續遜色。富瑞引述克而瑞數據指，該行追蹤的大型房企10月銷售按年跌24%，導致年初至今的增長放緩至10%。富瑞相信，餘下時間的銷售仍會表現疲弱，但同時預期12月會有更多具意義的放寬政策。本網以一文形式，綜合各大內房股10月的銷售數據，以便參考，以下貨幣單位為人民幣。

克而瑞：內地百強房企上月銷售再跌逾3成，看【下一頁】

重溫內房9月銷售數據，看【下一頁】

德信中國 （02019） 10月合約銷售金額約51.7億元，按年升58.6%，合約銷售面積約25萬平方米。首10個月實現累計合約銷售金額約622.7億元，按年升31.3%，累計合約銷售面積約294.2萬平方米。

佳兆業 （01638） 10月份總合同銷售金額約81.95億元，按年跌30.5%，合約建築面積約為432,073平方米。首10個月累計合同銷售金額957.4億元，按年升23.2%，總合約建築面積約 558.7萬平方米， 按年升24.1%。

萬科 （02202） 10月份總合同銷售金額約419.5億元，按年跌19.8%，合同銷售面積258.1萬平方米。首10個月累計合同銷售金額5,210.7億元，按年跌4.4%，合同銷售面積3,204.5萬平方米。

大唐集團 （02117） 10月總合約銷售金額約為33億元；銷售面積約為32.4萬平方米；平均銷售價格約為每平方米10,223元。首10個月累計合約銷售金額約403.2億元，累計銷售面積約為393.9萬平方米，平均銷售價格約為每平方米10,237元。

時代中國 （01233） 10月總合約銷售金額為約88.92億元，按年跌19.1%，簽約建築面積約為49.1萬平方米。首10個月總合同銷售金額約758.06億元，按年升7.2%，簽約建築面積約為390.6萬平方米。

新城發展 （01030） 10月總合約銷售金額為約221.02億元，按年跌20.5%，合約銷售面積約248.99萬平方米。首10個月總合同銷售金額約1,929.11億元，按年升1.1%，累計銷售面積約 1,882.99萬平方米。

合生創展 （00754） 10月總合約銷售金額為約61.36億元，按年升76.8%。首10個月總合約銷售金額為約363.36億元，按年升42.6%，其中物業合約銷售約346.04億元，累計物業合約銷售面積為約95.2萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米36,355元，按年升103.5%。

力高集團 （01622） 首10個月實現的合約銷售約 368.14億元，建築面積約420.6萬平方米。

融信中國 （03301） 10月合約銷售額約為131.7億元，按年跌10.5%，合約建築面積約為43.6萬平方米，合同銷售均價約每平方米30,182元。首10個月集團累計合約銷售額約為1355.3億元，按年升18.03%，總合約建築面積約為633.9萬平方米，平均合約銷售均價約每平方米21,380元。

景瑞控股 （01862） 10月合約簽約銷售額（連合營企業及聯營企業的銷售額）約為8.31億元，按年跌74.4%，合同銷售面積約為4.7萬平方米，合同銷售均價約17,535 元平方米。首10個月集團累計合約簽約銷售額（連合營企業及聯營 企業的銷售額）約為251.59億元，按年升33.3%，合同銷售面積約為133萬平方米，合同銷售均價約18,913元平方米。

金地商置 （00535） 10月合約銷售總額約55.57億元，按年跌29.7%，而期內合約銷售總面積約35.1萬平方米，銷售均價為每平方米約15,850元。首10個月累計合約銷售總額約641.86億元，按年升5.8%，而累計銷售總面積約311.31萬平方米。

金輝控股 （09993） 10月合約銷售額約70.2億元，按年跌23%，合約銷售面積約53.4萬平方米，合約平均售價約為每平方米13,100元。首10個月合約銷售 金額約803.7億元，按年增14.3%，累計合約銷售面積約487.6萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,500元。

祥生控股 （02599） 10月合約銷售額約40.8億元，合約建築面積約27.1萬平方米，銷售均價每平方米約15,046元。首10個月合約銷售總額約683.6億元，合約建築面積約為503.8萬平方米，銷售均價每平方米13,570元。

當代置業 （01107） 10月合約銷售額約10.2億元，按年跌79.7%，其中物業合約銷售額約9.8億元，車位合約銷售額約4186萬元，物業合約銷售面積約10萬平方米，銷售均價每平方米約9,790元。首10個月合約銷售額約345.7億元，按年升8.2%，其中物業合約銷售額約340.1億元，車位合約銷售額約5.6億元，物業合約銷售面積約338.1萬平方米，銷售均價每平方米約10,059元。

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