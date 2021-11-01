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【5G網絡】 中國移動香港5G客戶量突破100萬　續獲頻譜資源擴大網絡覆蓋率

科技 16:52 2021/11/01

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中國移動香港宣布，隨著本地用戶對於5G服務需求不斷增加，現時公司5G客戶數目已突破100萬。

本港自去年正式推出5G網絡，並加速各行各業推出相關應用服務。中國移動香港（CMHK）董事長李鋒最新宣布，隨著本地用戶對於5G服務需求不斷增加，現時公司5G服務客戶規模已突破100萬。

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李鋒稱，公司自去年4月1日推出5G服務計畫，一直投入大量資源以及夥拍不同行業的商戶合作推動，現時旗下本地5G客戶數量增長速度可觀。截止本年10月29日為止，中國移動香港5G用戶數量達到100萬，當中包括月費服務計畫、儲值卡及MySim客戶。而在本年6月16日，CMHK本地整體客戶數目達至500萬。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風指，「5G客戶增長數目較預期快，尤其在本年下半年，公司的5G服務計畫上客量及新客戶均錄得很大升幅。」他解釋，主要原因受惠於大型手機品牌於下半年推出旗艦機，從而刺激5G客戶數目增長。此外，政府消費券亦有助提升消費者轉用5G服務計畫的意慾。

較早前，中國移動香港宣布以6.49億港元投得700兆赫、2.5/2.6吉赫及4.9吉赫頻帶，成為本地擁有最多頻譜資源的流動網絡營運商。李帆風透露，新投得4.9吉赫頻帶料於今年底啟用，另外政府目前正與內地相關機構進行協調，以防訊號干擾問題，預計明年公司才會應用700兆赫頻帶。他又指，希望透過新的5G網絡頻譜，進一步加大本地5G網絡覆蓋率，例如覆蓋至郊野公園及偏遠地方。

記者：李寶如

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