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【香港經濟】本港第三季實質GDP增長5.4%　私人消費開支升幅放慢至7%

宏觀解讀 16:38 2021/11/01

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【香港經濟】本港第三季實質GDP增長5.4%　私人消費開支升幅放慢至7%

政府統計處公布，根據預先估計數字，第三季本地生產總值（GDP）按年實質上升5.4%，第二季升幅為7.6%，主要由於內部及對外需求均維持穩健增長。第三季按年增長較為溫和，主要是因為基數效應以及經濟在上半年表現較預期強勁。首三季合計，實質GDP按年擴張7%。經季節性調整後，實質本地生產總值較上一季輕微增長0.1%。

陳茂波料全年本港GDP增長貼近6.5%【下一頁】

政府發言人表示，隨着環球經濟活動持續恢復和本地疫情穩定，香港的經濟復蘇在第三季更形穩固。按GDP各個主要組成部分分析，私人消費開支在第三季按年實質上升7.0%，第二季的升幅為7.2%。

疫情供應瓶頸為全球經濟帶來下行風險

發言人指，環球經濟復蘇應為香港的貨物出口提供進一步支持，但疫情的發展，尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，以及許多經濟體出現供應瓶頸，將繼續為全球經濟前景帶來下行風險。

能源價格颷升以及美國和歐洲的通脹壓力偏高，為主要央行貨幣政策的未來走向帶來不確定性，同時中美關係和地緣政治局勢的發展也須關注。本地方面，就業和收入情況改善，加上消費券計劃，在短期內應繼續支持與消費相關行業。

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經濟 電子消費券 GDP 通脹 政府統計處 香港

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