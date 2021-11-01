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【Wine&Dine】「香港美酒佳餚巡禮」今日正式開鑼 旅發局聯乘逾20間本港酒店舉辦Ｗinecation

理財智慧 18:10 2021/11/01

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第12屆「香港美酒佳餚巡禮」今日（11月1日）正式開鑼，今年活動持續一個月的時間, 市民可購票通選購品味通行證, 於中環、堅尼地城、 灣仔及尖沙嘴四區約50間指定餐廳酒吧, 享有優惠及期間限定美酒小食。

旅發局聯乘逾20間本港酒店推出Wine-cation，價錢由500多元至4,000多元不等（另收加一服務費），渡過不一樣的「香港美酒佳餚巡禮」。當中最便宜的由悦品酒店‧荃灣提供，費用由港幣$573起﹙另收加一服務費﹚，當中包括入住豪華悦品客房一晚、享用花語下午茶(兩位用)及氣泡酒兩杯。

【酒迷必睇】「香港美酒佳餚巡禮」下周一開鑼 品味通行證及品酒套裝即日起開售 最平250元起 （內附購買及使用方法）：【下一頁

而最昂貴的是柏寧酒店，美酒佳餚住宿體驗由港幣$4,888起 (每房每晚, 另加收加一的服務費), 包括一晚住宿連免費客房升級至尊貴豪華行政客房、享用指定二人六道菜套餐連侍酒師餐酒配對、行政尊尚禮遇和服務(二位)、免費參加酒店體驗班等。

另外，朗廷酒店亦有參與Winecation計劃，1988元起﹙另收加一服務費﹚包一晚酒店住宿連雙人早餐、於廷廊享受雙人午餐、雙人氈酒體驗和雙人紅白酒兩小時無限暢飲。

更多詳情：

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責任編輯：潘曉豐

香港 下午茶 餐廳 香港美酒佳餚巡禮 住宿 酒吧 酒店 旅發局

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