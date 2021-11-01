【英國經濟】英企經濟持續增長　月度增長指標升至29

▲ 英企月度增長指標升至29（法新社圖片）

英國工業聯合會（CBI）於10月31日公佈10月月度增長指標，從9月的增長27，小幅上升至10月的29，連續6個月的增長高於平均水平。

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CBI表示，雖然受供應鏈中斷影響，但在8月至10月間，英國企業獲得的經濟增長，還是高於平均水平。10月的月度增長指標，綜合了製造商、零售商和其他服務公司的產出，從9月的增長27上升至10月的29。

英國經濟具韌性 市場預測持續上升

CBI首席經濟學家Alpesh Paleja表示，英國企業即使在經濟衰退的情況下，在過去6個月的月度增長指標，增長還是高於平均水平，証明英國經濟具有韌性。

預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）上調了經濟增長預測，預計今年會增長6.5%，而2022年增長6.0%，

有投資者預計，英國央行本週會在新冠疫情後首次加息，一些經濟學家預計，雖然就業市場健康狀況沒有更明確的消息，但月度增長指標的會保持上升。

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責任編輯：陳明俊