【公關大娜移@iM網欄】年輕是資本 資深成原罪 35歲職場「榮枯線」



90後師妹曾經在選美比賽奪獎，卸任後被深圳互聯網金融公司高薪挖角，短短一年間，由節目主持人一登龍門，躍升上執行董事的要職。她從深圳回港的翌日，邀請我到中區米芝蓮餐廳共晉午餐，喜孜孜地分享這一年的彪炳戰績，芳齡廿七已統領IPO業務拓展部門，麾下成員都比她年長兼資深。她說內地網企的骨幹都是廿五而立，年輕成為最大的資本，資深則淪為原罪。



LinkedIn發表的《職場人轉捩點報告》反映，職業生涯的轉捩點一般從23歲開始，27至30歲爬上小山峰，31至35歲攀登大高峰，35歲後步入倦怠期。大型互聯網企業獨愛年青人，剛剛把公司改名做「Meta」的朱伯格直言「年輕人就是更聰明」，Facebook團隊平均年齡為28歲，LinkedIn為29歲，Tesla為31歲；內地ATMXJ員工更加朝氣勃勃，字節跳動和拼多多員工平均年齡27歲，騰訊29歲、華為31歲，滴滴出行則被老司機拉高至33歲。



35歲儼如職場的「榮枯線」，成名需趁早，上位要趕年輕，所以美女後輩27歲前力爭上游，摘了碩士再攻博士，加入不同社團廣結人脈，追求光速升職。人人想吃青春飯，網紅年紀愈來愈小，25歲的女網紅遭嫌老，擺到明年齡歧視。



朱伯克大力鼓吹元宇宙（metaverse)，向世人洗腦，要打造全新的虛擬世界，與真實世界分庭抗禮，與送人類上太空一樣，都是盤大生意。Facebook和Ig終將因高齡化而退場，一雞死一雞鳴，及早籌謀以VR、AR建構的虛擬新世界來繼續搶佔地球人的精力和時間。科技的征討向來都主張貪新忘舊，人力資源的策略亦是用完即棄，以「996工作制」榨取最年青鮮活的腦汁，難怪35歲已油盡燈枯，要告老歸田，未免太過無情涼簿。



老友記一樣是寶。在高齡化群體日益壯大的日本，到2040年65歲以上的人口佔逾35%，當地電器行業人手緊絀，新生代不願入行，有工無人做，於是禮聘65歲老友記歸位，可以做到80歲。台灣亦推動「繼續僱用高齡者補助計劃」，以薪資補助鼓勵企業續聘老員工。香港何嘗不是，醫護流失，醫管局才急將退休年齡延至65歲。科技企業不應以年齡劃界，從8歲至80歲，同樣擁有多元的創意。

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