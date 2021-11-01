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【職場熱話】公司新規定員工午飯後要打卡 打工仔感老闆不近人情 網民：自己帶飯慳時間

理財智慧 17:16 2021/11/01

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不知道大家平日在公司的午飯時間有沒有1小時呢？而你又認為夠不夠用呢？近日有網民於網上討論區發文，指公司最近有一項新規定，要求員工在午飯過後需做一件事，使樓主認為公司此舉是完全沒有設身處地去為員工考慮，使他們的吃飯時間減少。

樓主經歷：

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【職場熱話】下屬想在公司開萬聖節派對  老闆一原因不批准    網民：同事私下約出來慶祝吧 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「老闆不用打卡，當然不知道民間疾苦。」，「老闆平日去高級餐廳一早便訂了位，根本不用排隊。」，「吃飯也要打卡真的太煩了吧。」，也有人指，「自己帶飯吧，慳很多時間的。」，「我想其實大部分工種的吃飯時間也只有1小時，要是你不滿的話可以轉工。」。

另有網民指，「買外賣需要半小時嗎？可以早於在午飯時間便打電話落單，或選擇鄰近的餐廳，以爭取更多的吃飯時間。」。

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責任編輯：關海儀

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