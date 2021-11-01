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【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可

股樓投資 16:18 2021/11/01

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內媒引述天津恒大汽車（00708）產綫上的工作人員透露，「恒馳5」目前已進入試產階段，車輛基本功能完備，內飾亦完整，距離量只差道路准入許可。恒大汽車股價今早（1日）曾跌7.5%，收報3.72元，跌0.5%。

網上流傳「恒馳5」落地試行圖片﹕

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報道指，「恒馳5」試製車時經常出現在跑道內，即使速度不快，但已不是以往的模型車。今年9月，有消息指恒大因資金鏈斷裂，拖欠建築商工程款項和供應商的貨款，令天津工廠的生產綫改造工廠出現停工數天的情況，但10月初資金問題已解決，生產綫改造施工已正常進行。

【藍籌業績】 萬洲國際首9個月賺少12% 績後遭多間大行下調目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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上月中國恒大（03333）主席許家印在恒大集團復工復產專題會上表示，集團於10年內實現由房地產業轉向新能源汽車產業轉型，並指目標是在明年初順利將第一部恒馳5車型下綫。

同場加映﹕【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

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記者：郭秀慧

經濟 許家印 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708） 汽車股

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