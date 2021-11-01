【筍工推介】衞生署招聘行政助理　月薪逾2.5萬元　入職條件一覽

衞生署近日招聘行政助理，主要負責支援防疫措施相關職務、行政及人事管理事宜等，職位以非公務員合約聘請，月薪25,595元，合約期最多為6至12個月。不過行政助理並非只在辦公室工作，需輪班當值及不定時工作，以提供24小時服務，及於星期六、星期日和公眾假期工作；另外亦有需要在不同地點上班，如機場、邊境管制站、衞生署臨時樣本採集中心及檢疫中心等地點。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及實際工作內容。申請將於11月4日截止，要留意只可透過互聯網遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：



申請人須於政府職位申請書內詳列與入職所需的學歷及有關的工作經驗(包括該等工作的職位名稱、主要職責及督導職責和在職日期)。



申請人必須透過公務員事務局互聯網站作網上申請。親身提交或以傳真、電郵或郵寄方式提交的申請書，將不獲處理。



請勿提交修業成績或證書的正本。



申請人必須於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲選參加筆試／面試，通常會在截止申請日期後約五個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加筆試／面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組。

查詢電話：2961 8443

截止申請日期(日/月/年)：04/11/2021 23:59:00

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