【2021稅貸戰】華僑永亨推稅貸息1.28厘 全城第2低

▲ 華僑永亨信用財務新推即供免息稅貸，最低息1.28厘。

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華僑永亨信用財務今天（ 11月1日）宣布推出「即供免息」的稅務貸款計劃，每月平息為零，但手續費為每年須付相當於獲批貸款額0.69%，以貸款額50萬元及還款期12個月計，實際年利率低至1.28厘。比併已搶攻綠色炸彈的12間業界中，為全城第2低息，僅次於大新 （02356） 的1.08厘。

華僑永亨信用財務去年最平息為1.26厘，今年略加價0.02厘。而今年的貸款額最高為300萬元或月薪12倍（以較低者為準），還款期可選擇12或24個月，該行標榜即供免息令消費者可簡易盡享低息稅貸優惠。

華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，隨着經濟漸趨穩定，市民消費意欲亦有所回升，加上稅季來臨，預計市場對稅貸的需求將更大。因此，該行較去年提早推出稅務貸款優惠，以低息優惠稅貸，讓客戶率先以靈活調配資金，以方便安排繳交稅款。

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吳幗欣續表示，有別於市場的稅貸產品，華僑永亨信用財務今年推出的稅貸優惠結構簡單，每月平息為0%，不論貸款金額及客戶類別，客戶均可享最直接的優惠，期望協助客戶輕鬆過渡稅季，客戶可快捷簡易地申請及提取貸款。另外，同時亦特別推出「循環稅務」貸款，以多元化及彈性的稅務貸款計劃，以滿足客戶於貸款額、利率及還款周期的各種需求。

另方面，中銀香港 （02388） 也正式公布推出分期「易達錢」稅季貸款，實際年利率低至1.6厘，並豁免全期手續費。由即日起至12月31日，客戶經電子渠道2申請稅貸，可享500元現金回贈，同時全新選用中銀香港發薪服務，更可額外獲200元現金回贈。

若以客戶成功提取貸款金額港幣100萬元，還款期36個月，並同時全新選用旗下發薪服務，最高可享700元現金回贈優惠計算，計及現金回贈後的實際年利率低至1.6厘。

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中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，根據該行資料顯示，截至今年9月底，客戶選擇12個月還款期的分期貸款，佔本行私貸總筆數少於10%，大部分客戶選擇較長還款期清還貸款，以減少每月的還款壓力。

此外，中銀分期「易達錢」稅季貸款金額最高達400萬元、或月薪12倍（以較低者為準）。客戶只需提交入息證明，毋須提供稅單，透過中銀香港網上、手機銀行、中銀香港網頁、中銀香港微信官號等電子渠道即可申請。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪