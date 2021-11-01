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【大行報告】大摩：中港通關日子較預期更遲　降九龍倉置業評級及目標價

股市 16:12 2021/11/01

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【大行報告】大摩：中港通關日子較預期更遲　降九龍倉置業評級及目標價

摩根士丹利認為，九龍倉置業 （01997） 近日的股價上升，已大致反映中港即將開關的預期，但該行估計，中港恢復通關日期可能需時更長，加上消費券未有明顯促進本港零售銷售，因此將九置評級下調至「減持」，目標價亦降7.3%至38元。九置跌4.3%，收報42元。

金管局：金融業要為通關作出某程度犧牲及容忍【下一頁】

九置股價上月升17%，同期恒指升7%，股息率約3.3厘。大摩表示，市場預期明年初或冬奧舉行前，中港通關的可能性偏高，但該行估計可能性不大，香港政府要在會實施強制性健康碼，或在短時間內提升疫苗接種率，均面對一定挑戰。

8月份本港零售銷售增長12%，反映消費券效應低於該行預期。未有旅客的情況下，奢侈品銷售仍較2018年8月的高峰低58%。過去九置市盈率與本港零售銷售增長幾乎同步，基於大摩不預期未來數個月零售銷售會加快，因此九置缺乏股價上升催化劑，其17倍預測市盈率亦難再上升。

六福上季同店銷售增105%，詳見【下一頁】

「若中港未能通關，明年上半年本港零售銷售增速會回落至2%。」

大摩：九置股息率低於同業

九置上半年零售租金收入較2019年上半年低35%，為本港地產股中最低，主要由於續租租金出現負增長，及出租率只有90%至92%。租務市場於上半年仍未見底，預期明年零售租金收入仍較2019年三成。

寫字樓方面，上半年出租率再降至82%，較去年底低3個百分點，尖沙咀租客如零售、酒店、地區寫字樓等受疫情打擊，而且九龍東競爭仍然激烈。

大摩稱，九置的3.5厘股息率，低於領展 （00823） 的4.5厘，而且旅客恢復速度較預期為低，因此降低其目標價。

相關文章：【九龍倉】吳天海看淡內地樓市、回籠資金將投港樓　若騰貨櫃土地建屋、生意量或「幾何級數」減少

相關文章：【業績│收租股】九倉置業績後跌3.6%　半年基礎盈利跌15%、中期息再減14%至0.67元

港股 傳統經濟股 商廈 大行報告 本港地產股 九龍倉置業（01997）

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