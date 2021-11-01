【職場熱話】 公司長期要求員工放無薪假 打工仔竟為雙糧死忍多時 網民：快些走吧

不知大家怎樣看公司要求員工長期放無薪假呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己公司的老闆不但長期要求員工放無薪假，有很多時候還會突然告知他們翌日要上班，使他們毫無準備，失去預算，而樓主後來從面試公司得悉原來可以告老闆不斷放無薪假，他因而向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「轉一份工作吧。」，「你的公司擺明便是快要結業了，快些走吧。」，「與其告老闆，倒不如辭職好過。」。也有人指，「你只能選擇留或走。」，「 你問問勞工處吧，好像是有法例規定若返不夠一定的日數便要當作停工。」。

最後樓主也有在討論區留言指，「因為公司有雙糧花紅才暫不離職，若不然誰會繼續做，現時我經已辭職，準備放一個月的無薪假了。」。

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責任編輯：關海儀