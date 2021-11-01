▲ 【內房危機】報告：內地百強房企上月銷售再跌逾3成 內房銷售年底前料續放緩

內房銷售持續下滑，房地產研究機構克而瑞（CRIC）公布，10月份內地首100強房企銷售按年下跌32%，但按月增1.4%。9、10月傳統上是中國買房旺季，但克而瑞指，下半年在市場降溫的背景下，「銀十」的市況未如期到來，房屋銷售可能在年底前持續放緩。

克而瑞發表報告指出，10月首百強房企單月銷售額達7761.4億人民幣（下同），按月回升1.4%，按年跌幅收窄至32.2%，延續7月以來的跌勢，但按年跌幅收窄。期內，逾80間百強房企單月業績按年下跌，其中44家房企按年跌幅大過3成，按年及按月均下跌的百強房企共有37家。

今年首十個月，百強房企銷售金額按年增長6.7%至9.33萬億人民幣，當中碧桂園 （02007） 以銷售額6423.1億元排第一，萬科 （02202） 及融創中國 （01918） 分別排第二、第三。

克而瑞指，下半年在市場降溫的背景下，「銀十」的市況未如期到來，預計今年底房地產市場並不樂觀，市場成交或緩步下行，房企銷售續受壓，預料「以價換量」仍是企業加快成交去化的必要選項，部分負債率較高的房企將面臨更大的經營壓力。

內地政府尋求控制房地產行業槓桿，債券再融資變得愈來愈難的情況下，交易量下降可能會加劇國內開發商的資金緊張狀況。上個月至少有四家開發商違約，恒大支付了逾期利息，兩次躲過了違約的命運。

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