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【iMac Pro】傳蘋果明年推27吋新iMac　搭載自家芯片　售1.5萬元起

科技 16:33 2021/11/01

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蘋果（Apple）在上月舉行的第二場秋季發布會中，推出的新款MacBook Pro均採用了新一代自家芯片M1 Pro及M1 Max。據外媒最新消息指出，蘋果在明年推出的iMac可能會改稱為「iMac Pro」，同樣採用新一代自家芯片M1 Pro及M1 Max。並且將推出27吋大屏幕版iMac Pro，售2千美元（約1.5萬港元）起。

外媒引述外國爆料人士Dylandkt透露，新一代的「Mac Pro」外觀設計將類似於24吋iMac與Pro Display XDR，配置選擇由16+512GB起跳，採用Mini-LED屏幕、屏幕採用ProMotion自適應更新率技術，以及配備HDMI埠、SD卡槽、USB-C埠、有線網路孔放在電源轉接器上。並且可能搭載Face ID面部識別系統，推出時間預計為2022年上半年。

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新Macbook Pro瀏海遮擋？ 蘋果支援應用程式縮放設定（附教學）

報道指，新機將取代Intel版iMac機款，而美媒彭博社早前亦有引述爆料者指iMac Pro機款正在開發中。顯示器產業分析師Ross Young早前亦透露，蘋果將推出使用Mini-LED屏幕與ProMotion屏幕更新率的27吋iMac。

【iMac】逐步淘汰Intel版本？　蘋果官網悄悄下架Intel版21.5吋iMac

責任編輯：張寶燕

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