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【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥

理財智慧 15:56 2021/11/01

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不知道若大家找到了一份人工更高，福利更好，願不願意轉工呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己找到了一份人工高1萬，福利更優厚的工作，不過新公司有一個條件，令他擔心不能照顧及不捨家人而有所猶豫，因而向網民詢問應否轉工才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】 上司不負責任只懂卸膊   打工仔工作量大苦不堪言  網民：每間公司也會有 習慣便好 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「信老闆會加人工的那位才是傻。」，「既然看好你為甚麼不立即加人工？」，「不要為了老闆的口頭承諾而放棄大好機會。」，也有人指，「魚不過塘不肥，走吧。」，「 你只是想炫耀。」。

另有網民指，「做生不如做熟，既然老闆也答應要加你的人工，到美國又人生路不熟，看不到親朋好友，當然是留下來較好。」。

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責任編輯：關海儀

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