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被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢

環球政經 18:28 2021/11/01

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聯合國世界糧食計劃署日前公開點名Tesla（TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk），指只要他捐出60億美元，即2％身家，即可解決全球飢荒問題。Elon Musk在周日回應，如果WFP能夠解釋如何用這筆錢解決全球飢荒，他會立即出售Tesla股票然後將其捐出，

聯合國世界糧食計劃署署長David Beasley在日前公開呼籲Elon Musk和亞馬遜（AMZN）創辦人Jeff Bezos等富豪，捐出60億美元，以解決全球飢荒問題，讓4,200萬人免於死亡。

Elon Musk在周日（10月31日）於Twitter發文回應，如果WFP能夠解釋如何使用60億美元解決全球飢荒，Elon Musk會立即出售Tesla股票然後將其捐出。不過，他要求WFP需要公開會計報告，讓大眾可以看到該筆錢花在甚麼地方。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaire Index）顯示，截至周一（11月1日），Elon Musk淨資產為3,110億美元，60億美元僅佔Elon Musk約2%的身家。

【延伸閱讀】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 濠賭股全綫下挫　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

糧食供求 經濟 馬斯克 Tesla
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