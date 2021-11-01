【AlipayHK】延續消費券熱潮　AlipayHK首次推出本土11.11購物節　

▲ 逾40間本地線上、線下商戶加入AlipayHK「雙11多重賞」活動，打造屬於港人的11.11購物節。（AlipayHK提供圖片）

AlipayHK表示，受惠於政府消費券及商戶優惠，該企的交易筆數及交易金額大升，對合作商戶生意帶來明顯成效。逾40間本地線上、線下商戶因此乘勝追擊，加入AlipayHK「雙11多重賞」活動，打造屬於港人的11.11購物節。

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由即日起至11月11日，AlipayHK每日限量派發港幣11.11元利是及總值超過港幣100萬元的商戶優惠券，更推出港幣1元搶購限量精選產品及多款產品五折禮券。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示：「AlipayHK今次首次推出本地11.11活動，希望為港人打造專屬年度購物節，延續電子消費券熱潮。與此同時，我們更希望日後藉著該類大型節慶活動，吸引更多本地商戶加入行列，持續為商戶帶來客流，協助本地經濟復甦」。

超過40間商戶參與

「雙十一多重賞」活動有超過40間商戶參與，當中包括百佳、屈臣氏、日本城、大家樂、友和YOHO、魚尚等。參加者可由即日起至11月11日，每日早上11時登陸AlipayHK「雙11多重賞」專區，即可搶港幣11.11元利是及當日精選商戶優惠券。

另外，由即日起至11月8日每日中午12時，參加者有機會於專區以半價搶購30日Viu升級會員服務、Lalamove、戶戶送Deliveroo、foodpanda等電子禮品卡；11月9日至11日更可以港幣1元搶購YouTube港幣20元優惠、Google Play港幣10元禮品卡、戶戶送Deliveroo港幣20元電子禮品卡、foodpanda港幣20元電子禮品卡、7日Viu升級會員服務等。數量有限，先到先得。

AlipayHK「雙十一多重賞」攻略

11月1日至4日 11月5日至8日 11月9日至11日 早上11時 每日限量搶港幣11.11元利是及當日精選商戶優惠券 中午12時 半價搶iHerb、Google Play、Viu升級會員服務等優惠 半價搶戶戶送Deliveroo、foodpanda、Lalamove電子禮品卡 港幣1元搶購YouTube、Google Play、戶戶送Deliveroo、foodpanda 、Lalamove電子禮券，及7日Viu升級會員服務等

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責任編輯：李智美