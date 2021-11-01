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【eBay】eBay發布第三季度財報　同比增長達11%業績超越預期　如何做到？

商業 15:47 2021/11/01

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拍賣及購物網站eBay今日公布了第三季度財務業績，該企營收達25億美元（約194.5億港元），同比增長11%，業績超越預期。（法新社圖片）

拍賣及購物網站eBay今日公布了第三季度財務業績，該企營收達25億美元（約194.5億港元），同比增長11%，業績超越預期。

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eBay行政總裁Jamie Iannone表示：「eBay的所有關鍵業務指標再次達到或超越預期，推動第三季度的業績的關鍵，主要來自管理支付過渡陸續完成、廣告項目增加以及重點貨品類別的銷量增長」。

秘技1：擴充兼引入新廣告服務

eBay擴充了其廣告服務項目，包括推出高級促銷刊登（Promoted Listings Advanced）和快速促銷刊登（Promoted Listings Express）服務。eBay目前正在測試的高級促銷刊登服務，採用了按點擊付費的模式，由賣家確定其每日預算，選擇一次點擊對他們而言價值多少，然後為每次點擊付費。 此外，快速促銷刊登（Promoted Listings Express）能讓賣家提高拍賣上架商品的可見度，無論物品是否售出，賣家只需作一次性付費。

秘技2：重塑科技導向平台

eBay將繼續擴充其「正品保證」（Authenticity Guarantee）計劃，該企於第三季度在德國推出了針對運動鞋的認證服務，同時將30個品牌添加到其目錄中，並改良了針對大型運動鞋品牌的搜尋引擎性能。

eBay還針對交易卡交易推出了「價格指南」與「收集」等功能，為愛好者提供單一的目的地，方便查看、管理和跟蹤他們在平台上交易卡投資組合的價值。

另外，eBay的「認證翻新」（Certified Refurbished）產品銷售亦見增長，Samsung、Dyson和KitchenAid等品牌將於第三季度加入美國的相關計劃。eBay推出了手機賣家翻新體驗，將物品狀況分級標準化，對賣家進行審查，並透過提供一年保養期支援購買活動。

秘技3：履行對氣候行動承諾

今年10月，eBay宣布其溫室氣體（GHG）排放目標並獲得了科學減碳倡議組織（SBTI）的認可。eBay承諾，在2030年前將自身的（範圍一和範圍二）排放量，從2019年的基準年減少 90%，以符合通過SBTI流程而制定的目標，將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度以內，並與《巴黎協定》保持一致。eBay承諾，將在相同的時間表內將下游運輸和分銷的價值鏈排放量減少 20%。

eBay同時承諾，將在2021年底之前實現辦公室和數據中心（範圍一和範圍二）的碳中和，這將使其成為首批達到這目標的電商公司之一。

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責任編輯：李智美

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