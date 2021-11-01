【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容）

港股於11月首個交易日低開百點，恒生指數早段跌400點一度跌穿25000點，尾市跌約255點，報25121點。科指跌1.6%，報6274點。港股走勢怎預測，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽

00：57 - 拆解港股走弱原因

01：15 - 人行進行逆回購

02：10 - 監管憂處再重燃

04：17 - 本周儲局議息值得留意

06：20 - 企業配股集資的啟示

07：09 - 比亞迪 （01211） 股價前景睇實配股價

08：45 - 港股後市勿失24800點

10：14 - 潛力股：耐世特 （01316） 留意能否企穩9.67元

11：50 - 潛力股：普拉達 （01913） 整固後再上

13：10 - 潛力股：時代電氣 （03898）

15：40 - 港股收市市況速覽

15：54 - 觀眾問股：比亞迪 （01211）

20：22 - 觀眾問股：李寧 （02331）

21：53 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309）

23：52 - 觀眾問股：天寶集團 （01979）

25：45 - 觀眾問股：招行 （03968）

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港股續偏軟，一度失守25000關，尾市跌幅收窄，恒指全日收報25154點，跌222點，大市總成交1,351億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，跌市主因：

一、人民銀行淨回籠1,900億元人民幣，暫未有如市場預期般寬鬆銀根；

二、監管憂慮重燃，主要聚焦互聯網券商中概股及互聯網醫療股，國家衛健委公布監管守則，平安好醫生 （01833） 再跌10.2%至34元，續向下尋底；

三、聯儲局本周公布收水機會大，科技股大幅反彈後，估值面臨壓力。收購遊戲公司被美國介入的騰訊 （00700） ，股價跌2.4%至469.6元；

四、配股集資抽走市場資金，比亞迪 （01211） 集逾百億，股價跌3.2%至287.2元，惟其集資主要用於發展，新能源車股中線投資價值不變。

後市關鍵支持24800 阻力25800

港股跌幅不算大，展望後市，料股份續個別發展，可候低分批吸納科技股。恒指若失守24865點、24800點，恐向下突破；若重上25800點、26300點，則可望重展升浪。

個股方面，可留意耐世特 （01316） ，股價升4.2%至10元，若企穩9.7元，可上望11.9元，失守8.8元止蝕。普拉達 （01913） 升3.9%至50.7元，初步阻力看52.5元。時代電氣 （03898） 升14.7%至42.8元，主要是炒作IGBT芯片業務，失守36.25元止蝕。

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