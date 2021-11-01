【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:40 2021/11/01 分享： 港股於11月首個交易日低開百點，恒生指數早段跌400點一度跌穿25000點，尾市跌約255點，報25121點。科指跌1.6%，報6274點。港股走勢怎預測，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入HKET「財經台」 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/29 【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/28 【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/27 【ET講股通】孫運喜：島形頂（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：還看業績（歡迎到本節目留言區即時交流） 2021/10/26 【ET講股通】孫運喜：還看業績（歡迎到本節目留言區即時交流） 【ET講股通】梁耀康：匯豐績後部署策略（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/25 【ET講股通】梁耀康：匯豐績後部署策略（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 恒生指數 指數 股票 港股