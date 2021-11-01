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【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:40 2021/11/01

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港股於11月首個交易日低開百點，恒生指數早段跌400點一度跌穿25000點，尾市跌約255點，報25121點。科指跌1.6%，報6274點。港股走勢怎預測，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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