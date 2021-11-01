【ESG】ESG零售基金總額7976億元 規模今年急增逾五成

▲ 中銀香港全天候ESG多元資產基金擬於成立後3個月，即大約10月底進行首次派息。

聯合國氣候峰會正召開，全球聚焦綠化議題。據晨星的最新統計，截至今年9月底，市面69隻ESG（環境、社會及管冶）的零售基金，資產總值合共逾1022.66億美元（折合約7976億港元），較去年底急增約340.42億美元（或超過2655億港元），主因是在綠色浪潮下，標榜節能減碳等產品勁吸金。晨星發言人回應本報查詢指，今年主要只有兩隻新ESG基金推出，包括中銀香港 （02388） 旗下的全天候ESG多元資產基金、以及嘉實中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） 。

晨星又指， 市面69隻ESG基金，當中有15隻的資產規模較去年底增加超過一倍，增值的主要原因是受惠強勁的資金流入，多於市場造好因素。上述吸資能力超強的15隻綠色基金，今年的回報較參差，由負數5%至上升17%不等。

ESG股票基金投資回報甚參差【下一頁】

若把數據仔細拆開來看，今年首3季ESG基金的總額合共為1022.66億美元，相比去年底的總額682.24億美元，首9個月急增340.42億美元，以幅度計，更超過50%。

此外，中銀香港資產管理有限公司固定收益首席投資官阮卓斌回應本報查詢指，中銀香港資產管理公司於6月29日推出「中銀香港全天候ESG多元資產基金」，該基金的投資目標主要是透過對符合以環境、社會及管治（ESG）為重的投資原則，以固定收益證券及股本證券的投資組合進行積極資產配置，以便在中至長期提供收入、以及資本增值，並旨在透過將其最近期可得資產淨值最少70% ，投資於固定收益證券、又或股本證券。

阮卓斌透露，基金現時主要集中投資於亞洲及美國市場。而在首次發售期間，市場對該基金的反應熱烈，截至10月20日，該基金的港元類別較受投資者歡迎，其次為人民幣及美元類別。

阮卓斌補充，透過中銀香港認購該基金，最低入場費是1000元，而月供基金更低至500元。該基金擬於成立後3個月，即大約10月底進行首次派息。至於有關「中銀香港全天候ESG多元資產基金」的資料，可瀏覽公司網頁。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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