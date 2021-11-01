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天氣因素加人手不足 美航周末取消近2,000班次

環球社會熱點 16:08 2021/11/01

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因新冠肺炎疫情而停滯多時的航空業，近日因疫苗接種率提高而逐漸好轉。但美國航空表示，由於眾多員工受疫情影響離開職場，公司暫時人手不足，加上天氣因素影響，導致周末時取消近2,000班次航班。

【新冠疫苗】紐約消防部門3成人無打針 要徵用義工 【下一頁】

美航營運長西摩（David Seymour）上周六（10月30日）向員工發出備忘錄，指公司面臨人手不足，機組人員數目不足應付漸多的航班。受周末美國強風影響及人手不足，美航單是周日（10月31日）取消逾千航班。

自8月起，美國航空業3度出現同類事件。廉航精神航空（Spirit Airlines）8月時因天氣及人手問題，10日內取消2,800班次，導致5,000萬美元（約3.89億港元）損失。西南航空（Southwest Airlines）亦以同樣理由，取消約2,000班次，損失7500萬美元（約5.84億港元）。

【Moderna疫苗】美青少年今年未打得 評估心肌炎風險  【下一頁】

去年新冠疫情爆發後，美國一眾航空公司航班減少，為繼續支持營運，紛紛促請員工提前退休或放無薪假。然而，當今年夏天航空業開始恢復時，航空公司卻發現，重啟營運遠比想像困難，無法承接突如其來的航班需求暴增。

美國航空公司現正競相聘請員工，包括機師﹑空中服務員及地勤人員等，但現時距離全面恢復運作仍有差距。不過，全美多個行業亦同樣面臨人手不足，對美國經濟恢復造成阻礙。

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責任編輯：吳漢培

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