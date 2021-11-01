【G20集團峰會】承諾維持氣候融資於1000億美元 G20：採取措施控制全球升温至1.5攝氏度內

二十國集團峰會於周日（31日）順利閉幕，各國領袖於最終公報中表示，會將控制全球升温維持至1.5攝氏度內，並僅承諾在「本世紀中葉之前或左右」達到淨零碳排的目標，同時承諾將氣候融資維持在1000億美元。

最後公報顯示，各國意識到氣候變化在１.５攝氐度的影響要較２攝氏度低得很多，並會確保將1.5攝氏度的氣候目標保持在可及範圍內，將需要所有國家採取有意義和有效的行動和承諾。惟各國僅承諾在「本世紀中葉之前或左右」達到淨零碳排的目標，而非如外界期望定下明確的2050年為期限。

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此外，各國亦同意，於今年底之前終止資助新建碳排量高的外國媒電廠，並會並重申會動支1000億美元供發展中國家用於技術轉型，以適應氣候問題。各國領袖也首度承認「使用碳定價機制和獎勵」是可用來對抗氣候變遷的可能工具，呼應了國際貨幣基金（IMF）曾呼籲碳排量最高的幾個國家設定最低碳價的行動。

不過，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在社交媒體貼文，批評有關公報無新意，峰會結論未符其預期；他希望，各國在COP26期間作出實際的新承諾。

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責任編輯：潘曉豐