【理財智慧】電子支付 Ｘ 虛擬銀行　帶動嶄新消費模式

電子支付在全球日漸普及，但有人形容本港的電子支付發展較落後，隨着港府派發「電子消費券」，不少港人有更多機會接觸電子支付。全球支付技術龍頭Mastercard香港及澳門區總經理陳一芳，和虛擬銀行livi bank產品總監洪滿霜接受本刊訪問時透露，「電子消費券」推動市民學習使用電子支付，從而有更多支付產品推出市面，無形中，疫情成為帶動新消費模式的「契機」。

疫情期間更多人着重衛生意識，不少人使用電子支付服務，如在網上平台買外賣、購物等，當中都是以無現金的方式支付。美國金融服務技術公司FIS旗下Worldpay發布《2021年全球支付報告》，提到香港將在2024年發展成無現金城市，屆時現金交易僅佔實體交易不足2%。隨着政府於今年8月起發放「電子消費券」，令不少人嘗試接觸電子支付，與傳統方式不同，電子支付可選擇的付款模式多變，除了信用卡外，新崛起的支付平台，亦令更多新的付款模式應運而生。其中最為人所知的，大概就是「先買後付」（Buy now，pay later）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Mastercard早前與livi bank合作推出全港首張「先買後付」虛擬扣帳卡「livi PayLater」，或有人疑惑，「先買後付」與「分期付款」有何分別？傳統「分期付款」一般由信用卡發卡行提供，支付的期數也有規定。至於「先買後付」則由支付平台提供，以「livi PayLater」為例，用戶可自行決定付款期數，而且可應用於小額交易。

「先買後付」將「分期付款」的覆蓋面放大，陳一芳透露，Mastercard在美國、英國、澳洲陸續推出「先買後付」的服務，並認為該風氣將會在港盛行。「在金融科技的發展下，就可以更靈活運用分期付款，以往的分期計劃局限於此，正因為PayLater的服務不需要與特定商戶合作，以金融科技處理批核、採集大數據計算，令評估過程更安全、快捷，借貸利息及金額都由此模式決定，銀行不需向用戶索取入息、債務證明，正正體現了科技能將舊有的銀行服務靈活化。令分期付款不受時間、地方所限。」

以往可能只有部分商戶提供分期付款服務，例如電器店等，現在在任何商戶，甚至買一杯咖啡，都可以分期付款。陳一芳指出，「先買後付」不但比傳統的信用卡「攤長」付款時間，而且十分自主，用戶可以透過手機應用程式，自行使用分期付款服務，每宗交易分期的期數、金額由用戶自訂，過程由申請至開通只需數分鐘，更可隨時自由更改分期的選項，比傳統的填表方式自主得多。又指分期付款能釋放現金流，用戶不需要一次過付清，剩餘的資金可以用來做其他事，預算規劃更彈性。

除了新的支付模式「先買後付」之外，談及電子支付在未來的發展，陳一芳透露，在全球各地也正研發新技術，例如生物驗證技術，「去年在新加坡與卡廠IDEMIA首次制作並推出指紋驗證信用卡，以指紋驗證持卡人身份，在付款時只需將信用卡插入讀卡器，把手指放上指紋認證晶片即可，比起傳統PIN碼或拍卡付款更安全。」相信不論虛擬銀行技術還是電子支付，新產品皆能持續受惠於科技發展，令到大眾生活更便利。

而livi bank亦相當注重用戶的服務體驗，即是操作簡單、方便快捷，洪滿霜提到，正因為他們參與在構建產品過程時，十分留意用戶需求，務求讓整個流程更完美。由於livi擁有中銀（02388）、怡和、京東（09618）等股東支持，此股東組合可構成「生態圈」，好讓livi更了解客戶，令服務更完善，圍繞客戶推送服務。「因此我們有怡和及yuu，服務到360萬名客戶，如yuu的儲分、支付及即時獎賞，三合一成為一條龍的流程，不要分開做，我們有這些優勢，並會做得更完美。」

使用電子支付，除了服務體驗外，用家最關注的就是數據安全。洪滿霜指，他們所推出的代碼化支付（Token）技術，能保障網絡安全且方便使用，她舉例指：「Mastercard的扣帳卡只在開通後選擇『Token Connect』，之後就不需要逐張卡輸入資料，按一個鍵即可在多個網站購物。代碼化的好處在於信用卡的資料不會留在商戶網站，我們是全港第一間推出代碼化支付的虛擬銀行，滿足客戶在此方面的需要。」洪滿霜指出，livi bank早前與京東曾合作試行，首次推出時配合了京東「618」購物節，反應也很熱烈，相信代碼化支付能為客戶帶來新的網上購物體驗。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

攝影：彭大偉

責任編輯：龍紀瑩