【臨時工略】康文署請臨時濾水機房操作員 月薪1.4萬元或1.5萬元 工作職責一覽

康樂及文化事務署請臨時濾水機房操作員，月薪15,680元或14,830元，需具備基本水電工程的知識及經驗，主要操作濾水機房、臭氣消毒系統、加氯氣及其他相關儀器，並確保濾水機房運作正常。職位將按非公務員合約條款聘用，而獲聘人員須在2022年泳季（通常由三月至十月或十一月），於本署公眾游泳池、泳館及大型公園之濾水機房工作。每週標準工作淨時數為45小時。每天工作7小時30分鐘，但不包括用膳時間。另外，須按照所屬主管人員的安排，在上午6時正至晚上10時15分期間輪班當值，或須超時工作，並須在星期六、日及公眾假期輪班當值。有意者請於11月11日申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(1) 申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

(2) 以親身或郵寄方式遞交的申請書須於二零二一年十一月十一日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，信封面須清楚註明「申請非公務員合約臨時濾水機房操作員」。信封上的郵戳日期將視為申請日期。

(3) 為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真、電郵方式提交、申請人未妥為簽署、非使用指定的申請表格，將不獲處理。

(4) 申請人如獲邀參加遴選面試，通常會在截止申請日期後六至八個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組

查詢電話：2601 8010

截止申請日期(日/月/年) ：11/11/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂