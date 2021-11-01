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【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入

新股IPO 18:58 2021/11/01

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微創機器人2252今日暗盤　券商料升幅有限、投資者宜見好就收

微創機器人 （新上市編號：02252） 明日掛牌，今晚會有暗盤交易。有券商認為，微創機器人的認購反應在近期新股中算不錯，但因市況一般，暗盤或首日表現不會有太大升幅，若跌穿招股價，投資者應避免追入。

微創機器人超額認購近163倍，一手中籤率3.3%【下一頁】

微創機器人追揸沽策略

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微創機器人在多個暗盤均跌穿招股價。當中，在富途暗盤中，該股收報40.05元，跌7.3%，一手500股帳面虧損1575元。輝立暗盤中，該股收報40.15元，跌7.1%，一手虧損1525元。

耀才暗盤仍可交易，目前暫報40.05元，跌7.3%，一手虧損1575元。

致富證券董事及證券業務主管郭家安預計，微創機器人基本面情況不差，但因大市情緒一般，新股市場亦難免受影響，因此該股股價暗盤未必有太大升幅。他建議，投資者若有貨在手，應考慮「有賺就走」。若果該股暗盤跌穿招股價，投資者不宜追入，需等待市場氣氛好轉，該股股價重上招股價時再考慮。

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記者：梁安琪

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