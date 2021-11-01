  • 27°C
香港時間 : 20211101日 (一) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌近一成　一手暫虧損2025元、券商：跌穿招股價應避免追入

新股IPO 16:24 2021/11/01

分享：

微創機器人2252今日暗盤　券商料升幅有限、投資者宜見好就收

微創機器人 （新上市編號：02252） 明日掛牌，今晚會有暗盤交易。有券商認為，微創機器人的認購反應在近期新股中算不錯，但因市況一般，暗盤或首日表現不會有太大升幅，若跌穿招股價，投資者應避免追入。

微創機器人超額認購近163倍，一手中籤率3.3%【下一頁】

微創機器人追揸沽策略

    點擊圖片放大
    +2

微創機器人在多個暗盤均跌穿招股價。當中，輝立暗盤中，該股現報39.15元，跌9.4%，一手虧損2025元。富途暗盤暫報39.6元，跌8.3%，一手500股，虧損1800元。耀才暗盤報39.25元，跌9.1%，一手虧損1975元。

致富證券董事及證券業務主管郭家安預計，微創機器人基本面情況不差，但因大市情緒一般，新股市場亦難免受影響，因此該股股價暗盤未必有太大升幅。他建議，投資者若有貨在手，應考慮「有賺就走」。若果該股暗盤跌穿招股價，投資者不宜追入，需等待市場氣氛好轉，該股股價重上招股價時再考慮。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】頂級手套Top Glove申請在港第一上市、將成三地上市企業　預警手套售價已觸頂

【新股IPO】印度支付寶Paytm據報將於11月8日招股　螞蟻集團擬售舊股套現48.7億、阿里套現8億

記者：梁安琪

*同場加映 →【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code）  

【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署 

 

港股 微創機器人（02252） IPO

上一篇文章

【恒大3333】恒馳5據報已進入試產階段、只欠道路准入許可　恒大升近4%

下一篇文章

【內房危機】融創服務溢價91%購第一服務32%股權　第一服務彈逾五成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊700】騰訊邁出元宇宙第一步？　《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相
【騰訊700】騰訊邁出元宇宙第一步？　《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相
【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌升逾2倍、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席
【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌升逾2倍、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席
【券商執笠】券商倒閉客戶會否血本無歸？　投資者賠償基金識唔識？
【券商執笠】券商倒閉客戶會否血本無歸？　投資者賠償基金識唔識？
【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【港股市況】恒指跌222點　保利協鑫復牌升八成、恒大系逆市升（不斷更新）
【港股市況】恒指跌222點　保利協鑫復牌升八成、恒大系逆市升（不斷更新）
【3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成
【3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成