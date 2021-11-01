【bitcoin】證監會：未來將推出虛擬資產投資產品監管指引　延續一貫監管理念

▲ 【加密貨幣】證監會：未來將推出虛擬資產投資產品監管指引 延續一貫監管理念

證監會中介機構部發牌科總監及金融科技組主管黃樂欣出席活動時指，市場出現虛擬資產相關的投資產品，留意到世界各地監管機構批出比特幣（Bitcoin，BIT）ETF，讓散戶投資或涉足虛擬資產的敞口。

黃樂欣稱，證監會認為這是一個非常重要的發展，而且很多金融機構已在考慮提供虛擬資產相關的投資產品，黃樂欣強調，當局明白若允許分銷此類產品將涉及很多難題，但證監會會維持早前針對虛擬資產交易平台的監管理念，即「相同業務、相同風險」，在此基礎上，當局希望能早日推出相應的監管措施，為行業提供更明確的指引，進一步促進發展。

黃樂欣又指，市場需留意虛擬資產的使用安全，當局將研究如何監管證券型代幣發行（security token offering，STO），以及STO能否釋出市場。

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記者：李哲毅

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