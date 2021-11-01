【新冠疫苗】紐約消防部門3成人無打針 要徵用義工

美國多地都強制公務員接種新冠疫苗，紐約市更下令全市政府職員11月前必須接種首劑新冠疫苗。但紐約消防部門於限期前仍接近有三成職員未打針，多個分局要暫停運作。紐約市政府緊急求助義務消防員，以應對人手短缺問題。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）早前下令，全紐約市所有市政府職員必須在今日（1日）前接種最少一劑新冠疫苗。

在11月1日的限期前，紐約市消防部門約有72%的員工仍未接種首劑新冠疫苗，相等於有多達4,000名員工可能會被停職。

全市有26個消防站更要暫停運作，分別位於曼哈頓、布魯克林、皇后區等地區。

據悉，紐約市政府向350名義務消防員發電郵。當局表示預計強制接種要求將導致消防員短缺，要開始確認義務消防員是否能提供服務，希望他們隨時待命及在有必要時重返崗位。

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紐約消防局長尼格羅（Daniel Nigro）警告，有消防站因人手短缺而暫停運作或帶來災難性影響，更可能危及居民生命。

紐約市數以百計的消防員為了抗議強制接種疫苗的安排，紛紛於上周五（10月29日）請病假。布魯克林區更有6名消防員駕駛消防車前往參議員的辦公室，表達他們對強制打針的不滿。

紐約消防局截至周日（10月31日），證實尚有2,000名消防員在放病假以抗議強制打針安排。

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責任編輯：鄭錦玲