【保利協鑫3800】保利協鑫停牌7個月今復牌 股價狂颷7成 成交逾100億勁過騰訊

自今年4月1日起停牌的保利協鑫（03800）今日復牌，被資金瘋狂追捧，股價最高曾升至3.62元，較停牌前1.98元升83%；截至3時半最新報3.47元，仍升75%，成交額暫錄得117億元，是成交額最多港股。

根據港交所網頁披露資料，聯交所早前就公司股份恢復買賣施加五項條件，集團已滿足復牌指引所所需之5項條件，包括就德勤在核數師函中提出的就一宗涉及5.1億元人民幣(下同）的工程合約終止事項，進行適當的獨立核查，評估對公司業務運營和財務狀況的影響，披露核查的發現和影響，並採取適當的補救措施。

另外，董事會認為集團有足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，因此業務屬可行及可持續發展，公司確認其已對導致買賣暫停的問題進行整改並全面遵守上市規則，結果令聯交所滿意。

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而保利協鑫上周亦公布中期業績，截至6月底止扭虧為盈，半年純利24.1億元人民幣，去年同期錄得19.9億元人民幣虧損；收入87.8億元人民幣，按年升22%，不派中期股息。

瑞信亦發表報告，指保利協鑫停牌期間，因供應短缺問題，多晶矽的價格上升約120%，同業股價則升約40%，保利協鑫股價明顯落後。該行亦指保利協鑫在未來3年的產量年均複增長達142%，全球市場佔有率可由現時15%，增長至2023年時24%。因此該行把保利協鑫由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由2.2元升至4元。

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記者：李兆明