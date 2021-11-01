【雙屏幕Notebook】Lenovo新一代ThinkBook Plus　傳加入副屏幕助繪圖

▲ 據知名爆料達人Evan Blass日前發布Lenovo新一代ThinkBook Plus的圖片可見，其鍵盤右側將引入一個帶有觸控功能、直立的副屏幕。（Evan Blass Twitter圖片）

電腦廠商聯想（Lenovo）一般會在美國國際消費電子展（CES）更新旗下手提電腦產品，綜合外媒引述知名爆料達人的消息，Lenovo預計會在明年1月CES會上，發布旗下新一代雙屏幕手提電腦ThinkBook Plus。

該款手提電腦預計為17吋機款，據知名爆料達人Evan Blass日前發布Lenovo ThinkBook Plus的圖片可見，在其鍵盤右側引入了一個帶有觸控功能、直立的副屏幕。估計是主打創作者族群的產品，方便他們直接在副屏幕上進行繪圖工作，或支援手寫紀錄等。

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事實上，Lenovo早前曾推出設有兩個屏幕的13.3吋ThinkBook Plus，惟副屏幕設於主屏幕背面，即是用戶無法同時使用雙屏幕。而隨近年已有愈來愈多品牌推出雙屏幕手提電腦產品，例如是華碩（ASU）的ZenBook、ROG電競手提電腦等，未知屆時該款新產品推出之際，會否面臨更大市場競爭。

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責任編輯：張寶燕