【藍精靈出沒】東隅酒店推出首個藍精靈staycation 人均$830起可享用2餐 更獲得超過$500禮品包

「藍精靈，十分勁！反斗激氣真要命，沒法叫暫停…」，你們小時候有沒有聽得這首歌？如果你是藍精靈的粉絲，今次有「驚喜」！Klook與香港東隅酒店推出全港首個以藍精靈為主題的Staycation「藍精靈·十分勁」，由即日起至2022年1月31日或之前入住藍精靈主題，即可享用客房連主題下午茶或FEAST自助晚餐、主題禮品，以及在Domain享用雙人早餐，人均$830起。

酒店提供4種主題客房選擇，例如：城市客房、城市精選客房、海景客房，和海景精選客房，它們分別座落於15樓、24樓和25樓，每間客房有很多藍精靈的佈置，當中有一對藍精靈抱枕、床尾墊、門牌和玻璃窗及衣櫃貼紙等，住進去真令人賞心悅目。除了客房可「打卡」之外，還有酒店入口和大堂供人拍照。

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住客將免費獲得一份超過$500的藍精靈主題禮品包，包括：黑色單肩布袋、收納布袋、拖鞋、匙卡套，以及遊戲套裝。房內亦有一些藍精靈貼紙放在咖啡抽屜內，和掛在電視牆上，供小朋友貼在遊戲套裝內。

酒店詳情：

藍精靈．十分勁：城市客房 + 主題下午茶 + 早餐

最經濟實惠的套餐，每晚只需HK$1660起

當日在FEAST享用雙人下午茶（包括：海鮮脆筒、香辣蝦紫薯撻、煙三文魚、沙律 蛋手指治、英式鬆餅、蝶豆花雲尼拿奶凍等）

翌日於Domain享用雙人早餐

藍精靈．十分勁：城市客房(Urban View Room) + 自助晚餐 + 早餐

每晚只需HK$2460起

入住當天於FEAST享用雙人自助晚餐（包括：任食生蠔、凍海鮮、刺身及甜品等）

翌日可在Domain享用雙人早餐

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另外，由即日起至2022年1月31日或之前，訂購藍精靈主題的雙人下午茶，可享用$460優惠，人均$230。

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責任編輯：陳頌潔