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【金融科技】許正宇：疫情加快本港金融科技發展　「拍住上」資助計劃已批93宗申請

股市 14:46 2021/11/01

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財經事務及庫務局局長許正宇（左）、數碼港主席林家禮（右）

財經事務及庫務局局長許正宇今日出席「數碼港金融科技科技創新論壇」時表示，今年初政府委託數碼港推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，共接獲超過160宗申請，當中93宗申請已經獲批，涉及1000萬元資助。

許正宇稱，金融科技滲透到日常生活，例如支付、獲取信用額度、保險、投資產品企業等，市民大眾以及企業可以享受有方便、有效、安全及可靠的金融服務。許正宇又稱，疫情加快香港以至全球的金融科技發展，金融科技會成為全球金融業未來趨勢。

許正宇提到，香港作為國際金融中心，金融機構與科技企業享有高度靈活性，開發發金融科技應用方案，以滿足市場需要，當局實施了多項舉措，促進金融科技產品的開發過程，當中包括金融監管機構推出的監管沙盒。金融機構可於新產品推出市場前在沙盒進行測試，預早獲得監管機構的反饋和用戶意見，減低開發成本。

數碼港主席林家禮指出，今次「拍住上」計劃的成功，證明傳統金融機構與金融科技企業共同創新，計劃同時鼓勵金融企業以創投身份，支持金融科技長遠發展。林家禮指，傳統企業的採購審批程序繁複，數碼港透過「拍住上」直接配對金融科技公司與金融機構，加快整個金融科技試驗落地。

林家禮又指，今次「拍住上」入圍企業平均只需3個月至6個月完成概念驗證。他又稱，現時數碼港平台共有約400間金融科技公司中，期望三份之一到一半能夠參與計劃。

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