「Vax」成2021年度代表詞 使用量按年增72倍

《牛津英語字典》每年會評選年度詞語，選出最能反應當年整體氣氛的詞語。《牛津英語詞典》公布，2021年度代表詞為「Vax」，意思指與疫苗及其相關的事物。《牛津英語字典》公司表示，9月「Vax」的使用量更較按年增加逾72倍。

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《牛津英語字典》出版商Oxford Languages表示，「Vax」一詞意思已被多方面擴展引用，包括完成「疫苗接種」（fully vaxxed）和「疫苗接種記錄」（vax cards）等會使用該詞。「Vax」亦被用於指代反對疫苗接種人士，例如「anti-vax」（反疫苗）或「anti-vaxxers」（反疫苗人士）。

公司亦研究疫苗相關詞語在各地的變化，發現由去年12月開始使用的「疫苗分發」（vaccine distribution）、「疫苗計劃開展」（vaccine rollout）以及「疫苗護照」（vaccine passport）到今年3月中旬時，已變成普遍用詞。

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公司分析指，「Jab」（接種）一詞雖源於美式英語，但現在在英國更為常見。但在蘇格蘭地區，民眾更加常用「Jag」一詞代替。其他語言地區亦流行使用疫苗相關詞彙，葡萄牙的「vacina」（疫苗）使用率是10年前的10倍，而法國的「vaccin」（疫苗）現時更幾乎完全指代疫苗接種。

過去10年年度詞彙

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Oxford Languages公司主席格拉沃爾（Casper Grathwohl）表示，評選年度詞語時「vax」很快便脫穎而出，詞彙的使用量激增引起注意，分析認為「vax」能代表民眾年度關注焦點，疫苗語言正在改變人們交流和思考公共衛生、社區和自身的方式。

英國卡迪夫大學（Cardiff University）社會語言學教授達勒姆（Mercedes Durham）表示，「vax」一詞簡短及易於應用，可以在前後添加其他詞語改變意思，社交媒體亦有推動作用。

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責任編輯：李俊儀