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【Moderna疫苗】美青少年今年未打得 評估心肌炎風險

環球社會熱點 14:05 2021/11/01

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美國藥廠Moderna正加緊於各地提交申請，希望未成年人獲授權接種新冠疫苗。但Moderna周日宣布，美國食品及藥物管理局（FDA）正在評估接種Moderna疫苗出現心肌炎的風險，料推遲青少年接種Moderna疫苗的授權決定至明年。

澳洲一年半來首放寬入境限制 打齊針國民免隔離返國 【下一頁】

美國目前僅成年人獲授權接種Moderna疫苗。而FDA已授權5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）疫苗，美國疾控中心（CDC）專家也支持這個年齡組別接種，料短期内獲批。

Moderna周日（10月31日）證實，美國FDA上周五（10月29日）通知Moderna指，當局正在評估接種Moderna疫苗後出現心肌炎風險的國際數據，預計要到明年1月才能完成評估。

根據《華爾街日報》上月的報道，有民眾接種Moderna疫苗後出現心肌炎，北歐幾個國家都已經限制年輕人接種。

【輝瑞疫苗】FDA准5至11歲兒童接種 配方更易儲存 【下一頁】

Moderna同時表示，公司將推遲向FDA申請授權6至11歲兒童中接種Moderna疫苗，FDA也將繼續審查青少年接種的授權申請。

Moderna指全球已有超過150萬青少年接種Moderna疫苗，公司的全球安全數據庫未有發現青少年接種Moderna疫苗後，心肌炎發病率會上升。

公司於聲明中表示，Moderna以接種者的安全為先，強調新外部分析報告出爐後，Moderna也會對此進行詳細評估。

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責任編輯：鄭錦玲

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