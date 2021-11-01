美國白宮發言人確診 上周二曾見拜登

美國新冠肺炎疫情持續，每日新增確診個案不斷。美國白宮發言人普薩基周日表示，自己被驗出確診，與美國總統拜登最近一日見面是在上周初。據悉，拜登近日亦有檢測，結果為陰性。

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普薩基（Jen Psaki）原定陪同拜登（Joe Biden）訪問歐洲，但因家庭有人確診而改由他人代行。普薩基周日（10月31日）表示，知道家中有人感染後，上周三（10月27日）起自我隔離及每日檢測，連續4日皆為陰性，但周日卻發現確診。

普薩基亦透露，最近一次與拜登會見是於上周二（10月26日），其時兩人在戶外地方就坐，相距超過1.8米，而且有戴口罩。《路透社》引述消息人士指出，拜登上周六（10月30日）曾經檢視，結果為陰性反應。普薩基更稱，上周三後無再與拜登及任何華府人員接觸。

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同時，普薩基慶幸已經接種新冠疫苗，稱自己只有出現輕微症狀，讓她仍能在家維持工作，預期在10日後隔離完成，並取得檢測陰性報告後，便會重回辦公室工作。

據悉，白宮及其他拜登隨行人員在今次訪問歐洲前每日檢測，而且全數完成接種，部分人更已打加強劑。拜登本人在聯邦部門批准接種後，9月27日已打加強劑。

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責任編輯：吳漢培