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比亞迪1211股價硬淨　看好比亞迪電動車概念咩價可以吼位買

股市 13:30 2021/11/01

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比亞迪 （01211） 宣布配股後，一如預期比亞迪股價今早下跌，早段跌逾半成，其後跌幅收窄，中午收市報289元，穩守配股價276元之上。對新能源電動車概念有興趣的投資者，能否吼位買入比亞迪？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：

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00：00 - 港股市況速覽＋市場焦點

01：37 - 美國通脹高位橫行惟低於市場預期

03：48 - 美股市況分析

10：03 - 港股上周市況速覽＋北水盤路

11：11 - 港股走勢分析

15：56 - 個股分析：比亞迪 （01211） 配股後買賣策略

21：37 - 個股分析：保利協鑫 （03800） 停牌七個月今復牌怎操作

29：00 - 個股分析：百富環球 （00327） 遭FBI突擊搜查　復牌續跌兩成

32：05 - 港股開市市況速報

32：29 - ET個股推介：招行 （03698）

35：30 - 觀眾問股：電蛇 （01337） 可否重返2元以上？

40：16 - 個股分析：裕承科金 （00279） 獲鄭志剛入股有炒作嗎？

42：01 - 觀眾問股：騰訊（00700冇貨想買貨，咩位買貨好

45：03 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 高位入左幾手1211，依家被割韮菜，請問還能見家鄉嗎？

47：50 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 53元入左， 走唔走， 仲要等幾耐？

50：10 - 觀眾問股：建行 （00939） vs郵儲行 （01658） 兩股點揀？

54：19 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 23.6元買入，應現價沽？

56：12 - 觀眾問股：歐舒丹 （00973） 而家買遲唔遲？

57：34 - 觀眾問股：李寧 （02331） 91.9元買入，可以繼續持有

01：00：08 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） $7.6， 輸少當贏沽貨？

01：02：10 - 觀眾問股：瑞聲 （02018） 32.2 有貨， 想沽貨換碼咩價位好？

01：04：00 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 點睇？

01：05：52 - 觀眾問股：中國燃氣 （00384） 19.26元買，為何此股不停下試低價？

01：07：28- 觀眾問股：中國稀土 （00769） 1元買入應怎辦？

01：08：17 - 觀眾問股：電視廣播 （00769） vs 電訊盈科 （00008）

01：10：41 - 港股開市後早段市況速報

01：14：16 - 財經日誌提提你

 

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