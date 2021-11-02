【元宇宙概念】蘋果據報明年推出AR/VR頭盔傳和碩獨家代工　和碩：不評論

▲ 【元宇宙概念】蘋果傳明年推出AR/VR頭盔 挑戰Meta？

Facebook（美：FB）改名Meta力拓元宇宙之際，外媒報導，蘋果公司（美：AAPL）頭戴裝置可能明年推出，這款裝置將同時兼具AR和VR功能，而且定價料相當昂貴，料成蘋果歷來最貴的穿戴裝置。彭博報道，這款頭戴裝置由和碩獨家拿下代工訂單。

和碩回應傳媒查詢時指，不評論單一客戶及產品。和碩（台：4938）股價今日1.8%，報69.3元新台幣。

外媒報道指，蘋果計劃最早在明年推出具有先進芯片、顯示器、感測器和具有虛擬化身功能的高價裝置。報導未提到這款頭戴裝置的可能售價，僅形容是昂貴的（pricey），而且料高於競爭同業的裝置。

另有報導指這款裝置零售價將落在3000美元左右（約2.34萬港元），是FB VR頭盔Oculus QUEST 2 128GB版本售價的約10倍。FB此前已宣布明年推出新款VR頭盔。

FB改名Meta後，隨即傳出擬推新穿戴式智能設備Meta智能手錶，其外觀最大特色是設有「瀏海」屏幕，在手錶正面設有鏡頭。

Facebook更名為Meta後，股票將從12月1日起以新的代碼「MVRS」開始交易。

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